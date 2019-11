AS Monaco - Leonardo Jardim : "Paris c'est une autre réalité"

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'ASM a évoqué le match de dimanche face au PSG, un adversaire d'un autre standing.

Après un début de saison totalement manqué et dans la lignée de l'exercice précédent, l'AS s'était redressé ces dernières semaines. Problème, le club de la Principauté a rechuté dimanche dernier, s'inclinant sur la pelouse des Girondins de (2-1). Quatorzièmes au classement avec 4 petits points d'avance sur la zone de relégation, les hommes de Leonardo Jardim sont dans une situation inconfortable, eux qui affrontent le dimanche soir (21h00).

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de ce choc face aux Champions de , Leonardo Jardim a refusé de partir perdant dans ce match. "Le football c'est un sport de passion, rien n'est jamais gagné ou perdu d'avance, le grand peut gagner le petit, mais le petit peut aussi gagner le grand. Aujourd'hui nous avons un adversaire qui est super favori et nous allons essayer de contrarier cela", a prévenu le Porugais, conscient de la qualité du PSG.

"Paris c'est une autre réalité"

"Paris se renforce chaque année. Cela reste toujours la meilleure équipe française et une des plus importantes en Europe. Notre projet de club est complètement différent, Paris c'est une autre réalité", a ajouté l'ancien du Sporting , qui avait été Champion en 2017, avec un certain Kylian Mbappé.

De plus, l'entraîneur de l'AS Monaco a évoqué la période charnière qui attend son équipe jusqu'à la trêve internationale. Une trêve qu'il attend justement de pied ferme, dans l'optique de se renforcer grâce au marché des transferts. "Nous avons six matchs en vingt jours, nous sommes très chargés. Le Vice-président travaille sur les différents dossiers du mercato d'hiver, de notre côté nous sommes concentrés sur cette période importante qui nous attend avant Noël".