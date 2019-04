AS Monaco - Leonardo Jardim : "La guerre pour le maintien continue"

Alors que son équipe est parvenue à ramener un point inespéré à Guingamp, l'entraîneur de l'ASM n'avait qu'un mot en tête après le match : maintien.

Au fil des semaines, ce qui pouvait d'abord laisser penser à un faux départ s'est transformé en saison cauchemar pour l'AS . Champion de en 2017, emmené à l'époque par des joueurs comme Kylian Mbappé ou encore Bernardo Silva, le club du Rocher est contraint de lutter pour sa survie dans l'élite durant cet exercice 2018-2019. Si la situation est bien moins alarmante qu'il y a encore quelques semaines depuis le retour sur le banc de Leonardo Jardim, l'ASM n'est pas encore sauvée, comptant sept longueurs d'avance sur la 18ème place, synonyme de barrages en fin de saison.

"Je sais que nous pouvons nous surpasser"

Ce samedi, le club de la Principauté se déplaçait sur la pelouse d'une équipe qui, quant à elle, est dans une situation toujours aussi délicate. En effet, l'En Avant , lanterne rouge du championnat depuis la victoire surprise du DFCO à Lyon ce samedi, se devait de l'emporter pour remonter à la 18ème position. Longtemps menée au score, l'équipe entraînée par Leonardo Jardim est parvenue à égaliser dans le temps additionnel au Stade du Roudourou (1-1). Logique, selon le Portugais.

​

"Comme contre la semaine dernière, nous avons réussi à nous procurer beaucoup de situations. Nous parvenons à inscrire ce but en toute fin de match. Je pense que ce résultat nul est logique. Pour se maintenir en Conforama, nous devrons avoir une attitude irréprochable et nous devons jouer au maximum sur nos qualités. La guerre pour le maintien continue. Je crois en mon groupe et en ses qualités. Je sais que nous pouvons nous surpasser et cela dès le prochain match", a en effet confié le technicien en conférence de presse après la rencontre, satisfait d'avoir égalisé grâce à Stefan Jovetic.

L'attaquant s'est d'ailleurs lui aussi exprimé après la rencontre, s'estimant chanceux de ramener un point du match nul longtemps inespéré... "On n'a pas fait un bon match ce soir. On a eu la chance de marquer ce but dans les arrêts de jeu pour égaliser. C'est très important de prendre ce point du nul, même si on doit faire beaucoup mieux que ça. Il faudra bien terminer la saison maintenant", a pour sa part déclaré l'attaquant monténégrin au micro de beIN SPORTS.