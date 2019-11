AS Monaco - Leonardo Jardim : "Dijon sera gonflé à bloc après sa victoire contre Paris"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'ASM s'est montré méfiant avant d'affronter le DFCO, récent tombeur du PSG (2-1) en championnat.

Alors que l'AS restait sur une belle dynamique, le club de la Principauté est retombé dans ses travers dimanche soir, s'inclinant sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne sur la plus petite des marges (1-0). Pour le compte de la 13ème journée de , Monaco, 15ème au classement espère donc se relancer samedi soir, avec la réception de , 16ème et accusant seulement 3 points en mois. Une équipe dont Leonardo Jardim se méfie.

"Nous devons réfléchir sur nos erreurs, sur ce qui n'a pas marché"

"Dijon sera gonflé à bloc après sa victoire contre Paris (2-1). C'est l'équipe du championnat qui a le jeu le plus direct, nous devrons être très attentifs à cela. Dijon a aussi fait match nul avec , c'est une équipe qui joue bien en transition et qui est performante contre les équipes qui ont la possession", a prévenu le Portugais, ce jeudi, en conférence de presse. De plus, l'entraîneur de l'ASM entendait apprendre des erreurs survenues dans le Forez.

"Après une défaite c'est toujours pareil. Nous devons réfléchir sur nos erreurs, sur ce qui n'a pas marché, sans se focaliser sur des choses dont nous n'avons pas le contrôle. Nous devons toujours regarder la vérité en face et dire les choses. C'était le cas après , et c'est pareil après Saint-Étienne, même si nous avons été meilleurs dimanche soir que nous ne l'avions été à Montpellier", a ainsi ajouté Leonardo Jardim, qui devrait pouvoir compter sur le retour d'Islam Slimani.

"Tiémoué Bakayoko a eu une entorse de la cheville deux jours avant le match à Saint-Etienne. Il va récupérer et revenir après la trêve. Islam Slimani a repris hier avec le groupe, aujourd'hui il s'est entraîné normalement. S'il continue comme ça demain il sera apte à jouer."