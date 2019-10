AS Monaco, Leonardo Jardim : "Changer la dynamique à l'extérieur"

Toujours sans le moindre succès à l'extérieur depuis le début de la saison, Monaco veut enrayer cette spirale vendredi soir contre le FC Nantes.

En grande difficulté, l'AS va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Le club de la principauté a retrouvé le chemin de la victoire et a confirmé son regain de forme face au , le week-end dernier. Mais hors de ses bases, l'AS Monaco a marqué seulement deux points en quatre journées. Un total bien trop faible pour prétendre à une place européenne en fin de saison. En conférence de presse, Leonardo Jardim a appelé ses troupes à remporter son premier match à l'extérieur contre le FC afin de débuter une série positive loin de Louis II.

"L'équipe est aujourd'hui plus forte qu'au mois d'août, parce que nous avons fait beaucoup de changements et parce que les joueurs travaillent ensemble. Après l'entraînement c'est toujours un plan théorique et nous avons besoin de démontrer cela sur le terrain. Nous devons le faire sur tous les matchs et nous devrons le faire vendredi contre un adversaire qui est très bien cette saison", a admis l'entraîneur de l'AS Monaco.

"Tout le monde est responsable quand nous prenons des buts"

"Nantes est deuxième du classement, c'est une équipe de qualité et très motivée. Comme tous les matchs nous allons essayer de donner le meilleur et de changer la dynamique à l'extérieur pour gagner, ce que nous ne sommes pas encore arrivés à faire. C'est le message que nous avons passé aux joueurs. Nous n'avons pas réussi à être aussi bons à l'extérieur qu'à domicile. Nous avons besoin d'un peu plus de travail collectif offensif et de rester plus costauds défensivement. Nous allons essayer de gagner le match en ayant le bon équilibre entre le travail offensif et le travail défensif", a ajouté le Portugais.

Leonardo Jardim a soutenu son secteur défensif : "Je le répète, quand nous marquons des buts c'est grâce au collectif. Quand nous en prenons, c'est à cause du collectif. Que nos attaquants soient mis en avant parce qu'ils sont performants, c'est normal. Mais ils savent que si les buts arrivent, c'est que tout le collectif est mobilisé pour cela. C'est pareil pour la ligne défensive quand nous prenons des buts. Toute le monde est responsable, surtout quand nous prenons des buts sur coup-franc ou sur corner comme cela a été le cas contre Rennes et . Certains peuvent montrer les défenseurs du doigt, mais la vérité c'est si nous prenons des buts c'est un problème collectif".

L'entraîneur de l'AS Monaco a encensé Wissam Ben Yedder, meilleur buteur de : "Les deux buts que "Ben" a fait sont deux buts avec de très bons gestes techniques. Il est très fort pour ça, il est très bon dans la surface c'est sa grande qualité même s'il a d'autres caractéristiques. Il a la capacité technique de prendre les bonnes décisions. Contre Rennes il a joué tout le match, il a fait des efforts défensifs, petit à petit il progresse physiquement. La qualité des joueurs de haut niveau c'est l'efficacité dans le dernier geste. C'est la grande différence. Tout le monde peut courir, mais Ben Yedder dans la surface, c'est le top niveau mondial".