AS Monaco - Leonardo Jardim admire le travail de Claude Puel

En conférence de presse, le technicien portugais a fait part de son admiration pour le travail de son homologue stéphanois, qu'il affronte dimanche.

Après un début de saison totalement manqué, l'AS est de retour en forme. Restant sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, le dernier ayant été obtenu face à l' en mercredi soir (2-1), le club de la Principauté entend désormais regarder vers l'avant et confirmer dès ce week-end en championnat. Dimanche soir, les hommes de Leonardo Jardim se déplaceront sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne.

Un match qui promet d'être disputé entre deux équipes sur une dynamique positive, et d'autant plus à l'extérieur pour Monaco, pas forcément à l'aise hors de ses bases cette saison. Néanmoins, l'entraineur des Monégasques est apparu déterminé à bien figurer contre une équipe de qualité.

"Claude Puel, c'est un ancien du club que j'admire beaucoup"

"Nous sommes entre la préparation de Saint-Etienne et la récupération de Marseille, car cela ne fait même pas 48h que nous avons joué ce match. Nous travaillons normalement et sereinement. C'est un match très important pour nous, un match à l'extérieur contre une équipe de qualité, qui dispute la cette saison et qui a gardé une grande partie de son effectif", a confié le Portugais en conférence de presse, avant d'afficher son respect pour le travail de Claude Puel.

"Nous aurons besoin de jouer avec beaucoup de concentration, d'avoir une attitude forte et d'être très bien organisés pour faire un résultat positif. Claude Puel, c'est un ancien du club que j'admire beaucoup. il a déjà fait beaucoup de bon travail, il va le faire aussi à Saint Étienne, mais j'espère que contre nous cela ne marchera pas", a concédé Leonardo Jardim. Pour cette rencontre, l'AS Monaco devra composer sans un élément majeur en la personne d'Islam Slimani, forfait.