AS Monaco, l'échange Adrien Silva - Youri Tielemans officialisé jeudi ?

Le milieu de terrain belge va être prêté à Leicester pour six mois. Le milieu de terrain portugais fera le chemin inverse.

Un jeu de chaises musicales va avoir lieu du côté de l'AS Monaco. Si les Monégasques vont se montrer très actifs durant les deux derniers jours du mercato hivernal, ils ont déjà enregistré l'arrivée de Carlos Vinicius, en provenance de Naples et ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir notamment pu compter sur les venues de Cesc Fabregas, Fodé Ballo-Touré et William Vainqueur notamment, l'AS Monaco va dégraisser et flairer les dernières bonnes opportunités.

Le retour de Leonardo Jardim sur le banc de l'AS Monaco a en tout cas changé la donne et scellé l'avenir de certains joueurs dont le principal et Youri Tielemans. L'international belge va quitter le club du Rocher pour prendre la destination de Leicester sous la forme d'un prêt d'après les informations de L'Equipe. Mais l'AS Monaco va de son côté récupérer Adrien Silva, qui lui aussi ne fait pas partie des plans de son entraîneur, Claude Puel.

L'Equipe avance que l'échange entre Adrien Silva et Youri Tielemans serait officialisé jeudi. Le journal français avance que le transfert serait d'ores et déjà ficelé. Les deux joueurs seront prêtés pendant six mois mais sans option d'achat. Si l'AS Monaco a choisi de prêter l'international belge et non pas de le vendre, c'est d'abord à cause du manque de temps avant la fermeture du mercato et aussi en raison de la volonté de ne pas le vendre 25 millions d'euros, prix qu'ils ont dépensé pour l'acheter, tout en sachant son potentiel.

À 29 ans, Adrien Silva, arrivé à Leicester à l'été 2017, n'était plus utilisé par Claude Puel qui ne lui a offert que 88 minutes de temps de jeu en Premier League cette saison. Il est prêté pour six mois et cherchera à se relancer. Il passait sa visite médicale mercredi en fin d'après-midi selon les informations de L'Equipe. Il pourra notamment compter sur son compatriote Leonardo Jardim qui l'a déjà dirigé lors de son passage au Sporting.

Autre victime des arrivées au milieu de terrain, Youssef Aït-Benasser, qui va être prêté à l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison toujours selon les informations de L'Equipe. Le milieu de terrain arrivé l'été dernier montait en puissance ces dernières semaines et s'était imposé sous les ordres de Thierry Henry.