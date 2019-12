AS Monaco, Jardim : "Aucun match facile"

L'entraîneur portugais de Monaco ne compte pas sous-estimer Toulouse, en difficulté en championnat, et a affiché les objectifs du club.

Quatorzième de avec un match en retard sur l'ensemble de ses concurrents, l'AS n'a plus de temps à perdre. Les Monégasques ont besoin de points pour continuer de remonter au classement et ne pas laisser des équipes comme l'OM, l'OL et d'autres, avec qui ils seront en concurrence pour les places européennes, prendre trop d'avance. L'AS Monaco a donc besoin de prendre les trois points face à ce mercredi soir.

En conférence de presse, Leonardo Jardim a confessé se méfier de Toulouse et ne pas prendre cette rencontre à la légère : "Il n'y a pas de match facile. On a joué à Metz, on a vu le résultat. Toulouse est une équipe en difficulté, avec de la rage, et on doit avoir une mentalité de vainqueur pour l’emporter. Dans ce championnat aucun match n'est facile tout le monde peut le constater. Nous devons avoir une mentalité de vainqueurs, une mentalité forte, pour atteindre notre objectif qui est la victoire".

"Besoin de victoires"

L'entraîneur de l'AS Monaco a indiqué qu'il conserve une forte ambition pour la saison à venir et rêve forcément d'un retour sur les devants de la scène : "Nous avons l'ambition de jouer le haut du tableau, mais nous avons perdu du terrain. Nous avons donc besoin de victoires pour rester dans l'objectif du club. Nous avons encore quatre matchs avant la trêve, nous devons prendre un maximum de points pour revenir dans cet objectif".

Leonardo Jardim a évoqué la rencontre annulée face au PSG : "Nous avions un planning avec trois matchs en six jours, il n'y en a plus que deux, ça nous donnera plus de fraîcheur. En raison du report du match contre Paris nous avons dû changer notre organisation. Nous avons plus travaillé que nous l'avions prévu aujourd'hui, car nous n'avons rien pu faire hier en raison de l'alerte rouge. Je ne vais pas aligner la même équipe que celle qui devait affronter le PSG, c’est un autre adversaire, on va faire des petits changements".

"Maintenant nous sommes concentrés sur le match de mercredi qui est un match très important pour remonter au classement. Jouer deux fois consécutives contre le PSG, est-ce que ça va changer ma préparation ? Ça ne change pas grand-chose, c’est dans un mois, là, aujourd’hui, c’est mieux de jouer deux matches plutôt que trois. Je ne me projette pas aussi loin", a conclu le technicien portugais.