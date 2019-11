AS Monaco - Gelson Martins : "Enchaîner dès dimanche à Saint-Étienne"

Après un début de saison totalement manqué, l'AS Monaco est de retour en forme, à l'image d'un Gelson Martins déterminé à confirmer les progrès.

Après un début de saison totalement manqué, l'AS est de retour en forme. Restant sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, le dernier ayant été obtenu face à l' en mercredi soir (2-1), le club de la Principauté entend désormais regarder vers l'avant et confirmer dès ce week-end en championnat. Dimanche soir, les hommes de Leonardo Jardim se déplaceront sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne.

Un match qui promet d'être disputé entre deux équipes sur une dynamique positive, et d'autant plus à l'extérieur pour Monaco, pas forcément à l'aise hors de ses bases cette saison. "Les matchs à l'extérieur sont plus difficiles. Nous devons trouver des solutions, nous adapter à l'environnement. C'était important pour la confiance de gagner à . Maintenant que nous l'avons fait, nous devons nous en servir pour enchaîner dès dimanche à Saint-Étienne (...) Il y a une grande ambiance à Saint-Étienne, cela nous met sous pression, mais les joueurs aiment sentir cette pression-là. C'est toujours motivant de jouer dans des ambiances comme ça", a justement déclaré Gelson Martins ce vendredi, lui qui était présent en conférence de presse à 48h de cette rencontre face aux Verts.

"Un groupe qui peut faire mieux"

"Nous sommes dans une phase positive, il ne faut pas se relâcher et continuer à travailler car on n'est pas à l'abri de mauvais résultats. Nous avons un groupe de qualité, mais c'est aussi un groupe qui peut faire mieux donc nous devons continuer à progresser pour avancer (...) Chaque match est différent. On les joue tous pour les gagner, mais cela ne va pas toujours comme on veut. On essaie toujours de travailler pour trouver des solutions, c'est encore un système nouveau pour nous, il y a toujours des choses à améliorer et nous continuons de travailler dans ce sens", a aussi confié celui qui évolue désormais dans un nouveau rôle, plus défensif.

"Cette saison j'évolue à un poste différent, cela demande plus d'efforts physiques, mais je me sens bien. L'équipe va mieux de match en match, nous avons une bonne dynamique. Le changement tactique opéré par le coach nous a fait du bien, on prépare le match de dimanche sereinement", a ajouté l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui malgré un nouveau poste, parvient à se montrer à son avantage ces dernières semaines.