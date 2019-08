AS Monaco, direction Everton pour Sidibé ?

Le défenseur droit de l'ASM bénéficie d'un bon de sortie. L'international français devrait être prêté à Everton avec une option d'achat.

Un an après son faux-départ à l'Atletico Madrid, Djibril Sidibé va selon toute vraisemblance quitter l'AS cet été. L'international français sort d'une saison très compliquée avec le club de la Principauté, à l'image de son équipe. Lui qui avait tout fait pour être à la 2018 malgré une blessure au genou quelques semaines avant, refusant l'opération, a finalement payé les pots cassés et a été ennuyé par cette blessure la saison dernière.

Disposant d'un bon de sortie, Djibril Sidibé va cette fois-ci réellement quitter l'AS Monaco. Et selon les informations de L'Equipe, c'est du côté d' que le latéral droit français va exporter ses talents pour la saison prochaine. En effet, l'ancien défenseur de devrait venir renforcer la colonie française des Toffees et rejoindre là-bas Lucas Digne, Morgan Schneiderlin, en attendant peut-être Adboulaye Doucouré ( ).

Djibril Sidibé va faire l'objet d'un prêt payant à 2,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 14 millions d'euros selon les informations du quotidien français. Il aurait même d'ores et déjà passé sa visite médicale ce lundi dans le Nord de l' . L'international français va ainsi, enfin, pouvoir découvrir la , un championnat qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs saisons et déjà lors de son passage à Lille.

Bien évidemment, Djibril Sidibé va rejoindre Everton avec des ambitions et notamment celle de retrouver sa place en équipe de , lui qui était promis à une place de titulaire chez les Bleus après le titre de l'AS Monaco en 2017 et qui n'était même plus dans le groupe en fin de saison dernière à cause de ses performances en dents de scie et à l'émergence de jeunes joueurs comme Léo Dubois.

De son côté, l'AS Monaco qui avait prévu le départ de Djibril Sidibé depuis quelque temps déjà, a d'ores et déjà ciblé son successeur. L'Equipe indiquait ce lundi que les négociations avaient repris entre l'ASM et concernant le dossier Ruben Aguilar qui pourrait se décanter dans les prochaines heures.