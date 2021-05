AS Monaco - Caio Henrique : "Ce serait beau de gagner cette Coupe de France"

Jeudi soir, l'AS Monaco affronte l'équipe amateur de Rumilly Vallières en demi-finale de Coupe de France. Une opportunité en or d'accéder à la finale.

Avec quatre matches encore au programme (en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France) d'ici à la fin de la saison, l'AS Monaco a un programmé chargé. Ces derniers mois, le club de la Principauté a des objectifs élevés et ne s'en cache pas. Et pour tenter de les atteindre, l'ASM a pris une décision des plus radicales...

En effet, le club a pris la décision de s'enfermer dans une bulle jusqu'à la fin de la saison. Un choix motivé par le besoin de rester concentrés et unis, selon l'entraîneur Niko Kovac, présent en conférence de presse ce mercredi. Une décision que respecte le défenseur Caio Henrique, lui aussi déterminé à bien finir la saison.

"Ce serait beau de gagner cette Coupe de France pour ma première saison à l’ASM"

"Je pense que c’est une décision collective qui a été prise pour nous protéger, et que c’est une bonne décision pour tout le monde. Nous avons peut-être quatre matchs à jouer en cette fin de saison et je pense qu’il est important de prendre le moins de risques possible par rapport à la Covid-19 notamment. J’ai personnellement été contaminé cette saison, donc je sais à quel point c’est important de réduire les risques", a confié le défenseur, dans un entretien accordé au site internet officiel du club.

Premier match à disputer : celui face à Rumilly Vallières, jeudi soir, en demi-finale de la Coupe de France. Un match à aborder avec beaucoup de sérieux, surtout face à une équipe issue des divisions inférieures qui n'aura rien à perdre. "Notre staff a analysé leurs matchs, car nous n’avons pas eu l’occasion de les regarder à la télévision. Ils ne sont pas en demi-finale par hasard, ils ont éliminé des équipes pour en être à ce niveau-là, et notamment des professionnels. Tout le monde s’attend à ce que l’on gagne ce match, mais il faut le jouer pour ça. Nous allons respecter cette équipe et bien préparer cette demi-finale", a donc promis Caio Henrique, déterminé.

Autre motivation, et non des moindres, celle de remporter un titre. "Pour moi, gagner un titre, une Coupe, c’est très important, car pour rentrer dans l’histoire d’un club et dans la tête des gens, il faut gagner des titres. Je veux jouer, qu’on se qualifie pour la finale et qu’on aille chercher ce titre. Ce serait beau de gagner cette Coupe de France pour ma première saison à l’AS Monaco", a expliqué le joueur arrivé en provenance de l'Atlético. En Principauté, les prochains jours s'annoncent décisifs !