AS Monaco, Ben Yedder : "Avec Slimani, on a une bonne complémentarité"

L'attaquant français de Monaco est content de sa bonne forme et va retrouver son partenaire d'attaque, Islam Slimani, face à Angers.

Meilleur buteur de avec onze buts, Wissam Ben Yedder va retrouver son meilleur passeur, son acolyte en attaque, Islam Slimani de retour de suspension face à Angers samedi soir. Les deux attaquants sont à l'origine du retour en forme de l'AS en championnat et ont porté leur équipe depuis le début de la saison. Certes, l'AS Monaco ne pointe qu'à la onzième place en , mais son salut passe par la réussite du duo Ben Yedder-Slimani.

En conférence de presse, Wissam Ben Yedder a commenté sa connexion avec son coéquipier en attaque : "Slimani a manqué ? Ce n’est pas qu’un seul joueur. On a d’autres joueurs qui peuvent le remplacer, faire le boulot. On sait que c’est un élément important. Il nous a beaucoup aidé depuis le début de la saison. On aura besoin de lui dans les matches compliqués. Aujourd’hui, il revient. Je suis content pour lui. J’essaye de lui donner de la force".

"Être performant à chaque match"

L'article continue ci-dessous

"Comme on l’a vu sur son carton rouge, il était frustré. Il a compris et il va se donner à fond pour l’équipe. J’en ferais de même. On a une bonne complémentarité. On arrive à bien se trouver, on essaye de créer des espaces sur la ligne défensive. Il utilise sa qualité et pareil de mon côté. Sa qualité ? Vous l’avez vu, il est capable d’être passeur et finir. Vous l’avez tous vu comme moi. Donc ça aide l’équipe", a ajouté l'international français.

Wissam Ben Yedder est satisfait de son début de saison : "Mon but c'est d'être performant à chaque match, aujourd'hui cela me réussit, je suis content, même si on a encore des choses à régler pour trouver le meilleur équilibre dans le jeu. Je ne me focalise pas sur le classement des buteurs, l'idée première c'est le collectif, pouvoir enchaîner les performances match après match et pouvoir jouer les cinq premières places. Après forcément je suis content quand je marque et que l'équipe gagne".

L'attaquant français espère que l'AS Monaco va gagner en régularité : "Nous ne sommes pas encore stables, on a encore des réglages à faire pour être meilleurs, notamment à l'extérieur. Nous y travaillons, le coach met tout ça en place. Maintenant il reste deux matchs de championnat avant la trêve, c'est un moment où il faut prendre des points pour ensuite enchaîner sur une bonne phase retour. J'ai des ambitions et des objectifs pour l' , c'est clair, mais d'ici-là il va se passer tellement de choses... Aujourd'hui la priorité c'est de se concentrer sur les matchs de championnat qui arrivent et de continuer à être performant".