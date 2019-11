AS Monaco - Aleksandr Golovin prêt à "se battre" face au PSG

Enfin installé à l'AS Monaco, le Russe était en conférence de presse ce vendredi avant la réception du PSG, non sans une certaine détermination.

Après un début de saison totalement manqué et dans la lignée de l'exercice précédent, l'AS s'était redressé ces dernières semaines. Problème, le club de la Principauté a rechuté dimanche dernier, s'inclinant sur la pelouse des Girondins de (2-1). Quatorzièmes au classement avec 4 petits points d'avance sur la zone de relégation, les hommes de Leonardo Jardim sont dans une situation inconfortable, eux qui affrontent le dimanche soir (21h00).

Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain offensif Aleksandr Golovin se méfie des Parisiens, mais abordera ce match face aux Champions de avec la ferme intention de le remporter. "C'est un match très important pour nous. Bien sûr que le PSG est un adversaire très fort, mais nous abordons ce match avec la volonté de le gagner. Nous avons besoin de gagner, c'est notre objectif, on va se battre jusqu'au bout", a prévenu le Russe.

"Aujourd'hui je me sens comme à la maison​"

Alternant le chaud et le froid depuis son arrivée sur le Rocher, Aleksandr Golovin a aussi évoqué sa situation personnelle, affirmant se sentir enfin comme chez lui sous ses nouvelles couleurs. "Aujourd'hui je me sens comme à la maison. Je dois aider mon équipe au maximum, être à mon meilleur niveau, nous avons encore toutes nos chances dans cette saison et nous allons tout faire pour atteindre notre objectif", a-t-il confié, avant d'évoquer sa marge de progression.

"Pendant les matchs il y a encore des moments où je ne prends pas la bonne décision, des moments ou je peux tirer au but, mais où je prends une autre décision, parfois moins bonne. Je peux avoir plus d'impact et je dois encore progresser. C'est peut-être lié au manque d'expérience, je travaille dessus et j'essaie d'être plus performant jour après jour". Quand il est à son meilleur niveau, nul doute que le joueur de 23 ans fait partie des meilleurs de à son poste.