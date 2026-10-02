Arturo Vidal s'en prend à Jesus : Cristiano a le droit de faire ce qu'il veut

Le Chilien Arturo Vidal a critiqué la manière dont a été gérée la polémique autour de Cristiano Ronaldo, après le départ du capitaine de la sélection portugaise du rassemblement de son pays avant la confrontation face au Danemark lors de la troisième journée de la Ligue des Nations, qui s'est soldée par une victoire du Portugal sur le score de 4-2.

Le joueur actuel de Colo-Colo, âgé de 39 ans, a exprimé son profond mécontentement quant à la manière dont les choses se sont terminées, estimant que le départ d'un joueur de la stature de Ronaldo de la sélection dans de telles conditions est inacceptable.

Vidal a déclaré, selon les propos rapportés par le journal portugais « A Bola » ce vendredi : « En réalité, c'est une honte. Un joueur comme Cristiano, qui est considéré comme l'un des quatre meilleurs joueurs de l'histoire du football, et que chacun placerait à la première, deuxième ou troisième place, quitte la sélection de cette manière. C'est vraiment regrettable. »

Le milieu de terrain chilien, qui a notamment évolué au Bayer Leverkusen, à la Juventus, au Bayern Munich, au Barça et à l'Inter Milan, a adressé des critiques à l'entraîneur Jorge Jesus, insistant sur la nécessité de traiter Ronaldo à la hauteur de son statut et de ce qu'il a apporté au football portugais.

Vidal a ajouté : « Je pense que l'entraîneur a donné une très mauvaise image. Il faut prendre soin de Cristiano et le protéger, car c'est un joueur qui a tout donné pour le Portugal et qui a fait de la sélection l'une des meilleures du monde. »

Et de poursuivre : « Un joueur comme lui ne peut pas partir de cette façon. Cristiano a le droit de faire ce qu'il veut. Ce qu'il a apporté au football et à la sélection portugaise, c'est qu'il les a fait passer à un autre niveau. Il y a des entraîneurs qui ne respectent pas ces choses-là. »

Les propos de Vidal interviennent alors que la polémique se poursuit autour du départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise, au milieu de tentatives pour contenir la crise et ramener la relation entre le capitaine de la sélection et le staff technique à la normale.