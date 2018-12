Arthur : "Je prie pour que Neymar vienne au FC Barcelone"

Le milieu de terrain brésilien aimerait voir son compatriote, actuellement au PSG, revenir jouer au FC Barcelone dans le futur.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Arthur Melo s'est rapidement fait sa place en Catalogne. Il est venu renforcer le fort contingent de brésilien présent au club et passé par le FC Barcelone dans l'histoire. Si le milieu de terrain brésilien partage le vestiaire notamment avec Philippe Coutinho et Malcolm, ses compatriotes, il n'a pas eu l'occasion de jouer avec Neymar en Catalogne.

En effet, Arthur qui côtoie régulièrement l'attaquant du PSG en sélection nationale est arrivé un peu plus d'un an trop tard pour jouer avec son compatriote en club. Mais le milieu de terrain relayeur du FC Barcelone ne désespère pas de jouer un jour avec Neymar en club. Et pour ce qui est de l'équipe dans laquelle cela pourrait arriver, Arthur a déjà trouvé la solution.

L'appel du pied d'Arthur

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Arthur Melo a réalisé un appel du pied envers Neymar. Le milieu de terrain brésilien a clairement affiché sa volonté de voir l'attaquant du PSG revenir au FC Barcelone : "Personnellement, je prie pour qu'il vienne parce qu'il est une superstar, c'est indiscutable. Je pense que plus l'équipe a de grands joueurs, mieux c'est".

"Personnellement, je travaille dur pour le récupérer, mais il a sa vie, il sait ce qu'il fait et je ne sais pas quelle est la profondeur de ces négociations, s'il y a des options pour qu'il vienne ou non. Mais il est un ami personnel et un professionnel que j'admire beaucoup et qui serait très heureux s'il pouvait revenir ici", a ajouté l'international brésilien proche de son compatriote.

Si le FC Barcelone souhaitait un jour faire revenir Neymar, il se heurterait à une forte concurrence et notamment celle du Real Madrid. Mais surtout, les Blaugrana auraient à payer le prix fort après l'avoir vendu pour 222 millions d'euros à l'été 2017 au Paris Saint-Germain. Il est peu probable donc de voir Arthur et Neymar évoluer un jour sous la même tunique, du moins en Catalogne.