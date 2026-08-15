Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a rassuré les supporters du club au sujet de son avenir, affirmant qu'il était heureux de rester avec l'équipe malgré l'entrée dans la dernière année de son contrat.

On s'attendait à ce qu'Arteta ait déjà réglé la prolongation de son contrat actuel, qui expire à la fin de la saison, mais toutes les parties ont plutôt choisi de se concentrer sur le mercato estival.

Arteta, âgé de 44 ans, a rejoint Arsenal en décembre 2019, tandis que Kroenke Sports & Entertainment, propriétaire du club, cherche à conserver l'entraîneur, dans un contexte de progression continue au fil des années, qui s'est poursuivie la saison dernière avec la conquête par l'équipe du titre de Premier League pour la première fois depuis 2004.

Avant d'affronter Manchester City, dimanche soir, en Community Shield à Cardiff, Arteta a déclaré dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de tout cela, car je veux être ici. Je suis extrêmement heureux. Je suis très reconnaissant de travailler avec les personnes avec qui je travaille, et lorsque l'occasion se présentera, nous réglerons cette question. Et c'est tout. »

Il a ajouté : « Il y a toujours une autre priorité, je crois ! Et c'est ainsi que nous avons abordé la chose, je pense que tout le monde est soulagé que la durée du contrat ne soit pas un problème. »

Arteta a conclu : « Je crois que mon souhait est assurément d'être ici, et je suis extrêmement heureux ici. Et mon sentiment envers le club est le même. C'est pour cela que tout le monde aborde les choses de manière tout à fait naturelle. »