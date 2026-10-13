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Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images
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Arteta sur la surprise de Messi au sujet d'une star d'Arsenal : les yeux du meilleur joueur de l'histoire voient mieux que tout le monde

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Le joyau d'Arsenal dans la liste des stars du futur selon la légende de l'Argentine

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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a exprimé son espoir que les pronostics de la légende Lionel Messi concernant le jeune talent des Gunners, Max Dowman, se révèlent justes.

La nouvelle publicité de la marque Adidas a intégré le joueur de 16 ans à une liste de 10 footballeurs appelés à écrire le prochain chapitre de l'histoire du football.

Alors que Messi met progressivement un terme à sa carrière, après avoir récemment fait ses adieux à la sélection argentine, l'attention commence à se porter sur les étoiles montantes capables de combler son absence dans un futur proche.

Dimanche dernier, Adidas a lancé la troisième saison de sa campagne « Messi +10 », pour laquelle la star argentine a sélectionné les 10 meilleurs jeunes talents du football.

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Interrogé sur l'avis de Messi au sujet de Dowman, l'entraîneur d'Arsenal a déclaré : « Si Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire, dit cela, je pense que ses yeux valent mieux que ceux de n'importe qui d'autre. Espérons qu'il ait raison. »

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Arteta a ajouté à propos de Dowman : « Lors des quelques apparitions qu'il a eues, il a déjà réalisé des choses incroyables. C'est un joueur doté d'un talent exceptionnel. Il procure du plaisir quand on le regarde : sa façon de se déplacer, sa façon de toucher le ballon, sa façon de se comporter, tout cela est différent. Et c'est ce qui le rend unique. »

Adidas a dévoilé la nouvelle chaussure de Messi, la F50 « Futbol y Familia », à l'occasion de sa retraite internationale avec la sélection argentine.

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Avec l'accord de Messi, Dowman a porté ces chaussures hier lundi lors de l'entraînement d'Arsenal, en préparation de leur match de Ligue des champions contre Lille, selon ce qu'a publié le site The standard.

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