Mikel Arteta a célébré la prolongation à long terme de son contrat avec Arsenal jusqu'en 2030 en revenant sur les sept années passées sur le banc de l'Emirates Stadium.

Arteta a accordé un entretien au journal « The Athletic », dans lequel il a évoqué son parcours avec Arsenal.

Arteta a déclaré qu'il avait décidé de tout changer lorsqu'il a pris ses fonctions en 2019, expliquant : « J'ai mis le bureau sens dessus dessous, j'ai tout posé par terre : les ordinateurs, les ordinateurs portables, les câbles… Puis j'ai rassemblé tout le monde et j'ai dit : si vous voulez que je vous aide à prendre du plaisir dans votre métier, vous avez deux minutes pour remettre de l'ordre ici et être au moins prêts à travailler ensemble. »

Il a ajouté : « Ce n'est que le début. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler quotidiennement. Quoi que nous voulions accomplir, nous devons le faire ensemble. Je ne peux pas le faire seul. Le problème auquel nous sommes confrontés est bien plus profond, mais les possibilités sont illimitées. »

Il a souligné : « Cela aurait pu être la fin de ma carrière d'entraîneur, car si tout était resté en l'état, je n'aurais plus eu de poste. »

Le technicien espagnol a poursuivi : « Ce que j'ai décidé le jour où j'ai accepté cette formidable opportunité, c'est que j'allais consacrer ma vie, mon âme, tout mon savoir et le meilleur de mes capacités à réaliser un rêve : relier tous les piliers de ce club, de haut en bas. »

La révolution d'Arteta a pris forme avec le titre de Premier League remporté après 22 ans, et à ce sujet, il a déclaré : « Ce n'était pas qu'un simple trophée. C'était un moment dont nous nous souviendrons pour le restant de nos vies. »

La défaite d'Arsenal en finale de la Ligue des champions

Arteta s'est remémoré la défaite face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions.

Il a commenté : « Je porte encore la marque de cette défaite, comme le dit Arsène. Ce poison coule encore dans mes veines. Il doit rester là car c'est à travers lui que l'on apprend, et c'est peut-être une grande source de motivation pour moi comme pour tout le monde. »

Il a enchaîné : « Il y a une part de raffinement, de comportement, de lumière, d'âme. C'est quelque chose de difficile à décrire avec des mots, mais ce club possède une aura particulière. Il a une énergie qui vous attire, qui captive votre cœur et qui laisse une empreinte. Je sens qu'il y a encore beaucoup à faire et que ce n'est que le début. »

Ce qui étonnait le plus chez Arteta, c'était la routine quotidienne qu'il inventait pour surprendre ses joueurs, comme il l'a expliqué : « Cette créativité découle du travail que nous accomplissons, et surtout de l'attention portée à ce dont les joueurs ont besoin. Que recherchent-ils ? Nous sommes ensemble depuis sept ans, et j'aime qu'ils le ressentent, lorsqu'ils entrent dans le bâtiment et se demandent : bon, quel est le programme du jour ? Arteta reste ici. »