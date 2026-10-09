Arteta refuse de tirer à boulets rouges sur Manchester City et adresse un message décisif aux supporters d'Arsenal

Alors que les interrogations se multiplient sur les répercussions de l'affaire Manchester City sur la course au titre en Premier League, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, se retrouve face à une série de dossiers épineux qui dépassent le cadre du prochain match contre Leeds United. Entre la polémique juridique qui entoure l'un des principaux rivaux de son équipe, la déception laissée par la récente défaite face à Brighton et la préparation d'une nouvelle étape après la prolongation de son contrat, le technicien espagnol tente de ramener les regards vers ce qu'il considère comme l'essentiel : bâtir une équipe capable d'imposer sa domination et de concrétiser les ambitions de ses supporters.

Lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre contre Leeds United, prévue demain samedi à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la sixième journée de Premier League, Arteta s'est exprimé sur l'affaire Manchester City et sur sa position face à la polémique persistante, ainsi que sur ses ambitions avec Arsenal, les raisons de son attachement à poursuivre l'aventure et les dernières évolutions de l'état physique de plusieurs de ses joueurs, au premier rang desquels Declan Rice, Kai Havertz et Ezri Konsa.

Arteta a choisi d'aborder avec prudence les questions relatives à l'affaire qui entoure Manchester City, refusant de s'engager dans des débats supplémentaires avant la fin de la procédure judiciaire et le dénouement de l'appel qui y est lié.

L'entraîneur d'Arsenal a déclaré comprendre parfaitement les raisons pour lesquelles ces questions sont posées, mais il a insisté sur la nécessité de respecter la procédure, le calendrier et le parcours judiciaire en cours, précisant que l'affaire n'avait pas encore trouvé son épilogue.

Il a ajouté : « Il est extrêmement important que nous respections la procédure, le calendrier et le parcours en cours, qui n'est pas encore tranché, étant donné qu'un appel a été interjeté dans cette affaire. Ma position, comme celle du club, est de ne faire aucun commentaire supplémentaire jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée. »

Par cette prise de position, le technicien espagnol a évité de porter de nouveaux jugements sur l'affaire, affirmant qu'Arsenal ne souhaitait pas franchir les limites imposées par la procédure en cours, même compte tenu de la sensibilité du dossier et de son impact potentiel sur l'atmosphère de la compétition en Premier League.

Les choses ne se sont pas arrêtées là, puisqu'Arteta a été interrogé sur le fait de savoir si les développements liés à Manchester City avaient affecté ses souvenirs de la période durant laquelle il avait travaillé au sein du staff technique du club. Il a toutefois maintenu sa réponse précédente, soulignant que l'affaire était toujours en cours et qu'il devait respecter le parcours qu'elle suivait.

Il a précisé que la question échappait à son contrôle et que l'attention devait se porter sur les aspects que son équipe pouvait maîtriser, au premier rang desquels la préparation des matches et la présentation du meilleur niveau possible face aux adversaires.

Lorsqu'on lui a demandé si l'affaire devait être tranchée au cours de la saison en cours, Arteta a exprimé sa confiance dans la capacité des responsables du dossier à parvenir aux bonnes conclusions, déclarant qu'il avait confiance dans le fait que la procédure serait menée à son terme de la manière appropriée.

L'image de la Premier League a-t-elle été ternie ?

Les questions se sont étendues à l'impact de l'affaire sur la réputation de la Premier League, et au fait de savoir si elle avait nui à l'image d'une compétition largement considérée comme l'une des plus relevées au monde.

Mais Arteta a refusé de livrer une évaluation définitive avant la fin de la procédure, affirmant que se forger une opinion claire sur l'affaire restait lié à ce qu'elle finirait par révéler. Il a déclaré : « Il y a une procédure qui n'est pas encore tranchée, l'affaire est toujours à l'étude. Nous pourrons nous forger une opinion claire une fois l'affaire tranchée, mais pour l'instant je ne suis pas prêt à faire le moindre commentaire. »

En revanche, le technicien espagnol n'a manifesté aucune hésitation lorsqu'on lui a demandé si la Premier League était toujours la meilleure au monde, répondant par l'affirmative de manière catégorique. Il a souligné que la compétition jouissait d'un statut exceptionnel pour de nombreuses raisons, s'appuyant sur son expérience de plus de 20 ans dans le football anglais, et affirmant être fier d'évoluer dans ce milieu.

Il a également salué les clubs qui ont réussi à obtenir des résultats remarquables grâce à une gestion intelligente de leurs ressources, citant Brighton et Brentford, qui ont affiché des niveaux impressionnants malgré des moyens différents de ceux des grands clubs. Arteta a rappelé qu'Arsenal lui-même avait rencontré des difficultés face à Brighton il y a quelques semaines, pour souligner que la réussite en Premier League ne dépend pas uniquement du volume des dépenses, mais exige aussi la qualité du travail, de la planification et de la préparation.

Interrogé sur le fait de savoir si la situation de Manchester City pouvait servir les intérêts d'Arsenal, Arteta a refusé de se laisser entraîner dans des calculs liés au sort des concurrents, affirmant que son équipe ne pouvait pas maîtriser ces développements.

Il a insisté sur le fait que sa priorité consistait à exploiter les moyens disponibles et à se préparer de la meilleure manière possible aux prochains matches, d'autant plus que l'équipe s'apprête à recevoir Leeds United après la trêve internationale.

Il a déclaré : « Cela échappe à notre contrôle. Ce qui relève de notre contrôle, c'est notre degré de préparation ; tous nos internationaux sont revenus dans la meilleure condition possible pour nous permettre de battre Leeds demain, et c'est là-dessus que nous nous concentrons. »

Ces propos reflètent la volonté du technicien espagnol de tenir ses joueurs à l'écart de la polémique qui entoure la compétition, et d'éviter de faire de l'affaire Manchester City un sujet central au sein de l'équipe, à un moment où Arsenal a besoin de retrouver son équilibre après son récent faux pas contre Brighton.

La prolongation de contrat : le début d'une nouvelle étape dans le projet d'Arsenal

Loin des dossiers polémiques, Arteta a évoqué la prolongation de son contrat avec Arsenal, exprimant sa grande satisfaction de poursuivre son aventure avec le club qu'il dirige depuis près de sept ans.

Le technicien espagnol a affirmé que la décision de poursuivre n'était pas une simple démarche contractuelle, mais le prolongement d'une conviction partagée entre lui et la direction du club quant à l'avenir et aux ambitions que les deux parties cherchent à concrétiser. Il a déclaré : « Je ressens un grand honneur. Ma famille et moi sommes extrêmement reconnaissants de continuer à savourer cette aventure extraordinaire entamée il y a près de sept ans. »

Il a précisé que l'entente entre lui et la direction d'Arsenal était présente dès le début, soulignant que l'atmosphère qui a prévalu lors des discussions sur l'avenir avait été l'un des principaux indices qui l'ont poussé à être convaincu que poursuivre était le bon choix.

Il a ajouté que regarder les visages des dirigeants et voir l'enthousiasme dans leurs yeux lorsqu'ils évoquaient l'étape à venir avait été important pour lui, rendant hommage à Stan Kroenke et Josh Kroenke, ainsi qu'au directeur général Richard Garlick, au directeur des opérations football James King et au directeur sportif Andrea Berta, sans oublier le staff technique et les joueurs.

Il a néanmoins insisté sur le fait que la prolongation du contrat ne constituait pas une garantie de succès durable, mais plaçait au contraire chacun face à une responsabilité renouvelée, affirmant que rester au niveau auquel le club aspire exigeait un travail quotidien et le fait de mériter le statut atteint par l'équipe.

Le rêve de domination : Arteta dessine les contours de l'avenir d'Arsenal

Arteta n'a pas caché son ambition de bâtir une période réussie et stable avec Arsenal, capable de rivaliser en permanence pour les titres, mais il a souligné que l'avènement d'une ère de domination exigeait davantage que la simple possession de joueurs talentueux ou l'obtention de quelques résultats positifs.

Il a précisé qu'il fallait un effort continu, ainsi que le maintien des standards élevés que le club cherche à ancrer, tout en préservant le niveau d'enthousiasme, de passion et d'énergie qu'il juge indispensable pour continuer à progresser.

Il a déclaré que l'équipe était pleinement consciente du niveau qu'elle avait atteint et des standards qu'il convenait de préserver, mais qu'il avait le sentiment que l'enthousiasme et l'ambition au sein du club allaient au-delà de ces limites, en référence à sa volonté de continuer à faire progresser le groupe et de ne pas se contenter de ce qui a été accompli.

Au sujet des moments où il éprouve le plus de fierté, et sur le fait de savoir si sa relation avec les supporters importait plus que la conquête des titres, Arteta a précisé que cela tenait à la manière dont l'équipe avait été construite, et au sentiment grandissant que tout le monde était désormais partie prenante d'une même entité.

Il a affirmé qu'Arsenal possédait désormais une identité claire, une ambition définie et une vision partagée du chemin qu'il souhaite emprunter, estimant que cette cohésion représentait l'un des acquis les plus importants obtenus au cours de son aventure avec le club.

Ces propos interviennent à un moment où Arsenal cherche à transformer son projet sportif en succès concrets, les attentes étant devenues plus grandes avec le maintien d'Arteta à son poste et le renouvellement de la confiance de la direction à son égard.

Arteta pense-t-il à partir ou à prendre une pause ?

Le technicien espagnol a abordé sa relation avec son métier, et le fait de savoir s'il envisageait de poursuivre pendant de longues années, ou s'il aurait peut-être un jour besoin de s'arrêter et de s'éloigner des pressions de l'entraînement.

Il a affirmé que son attention était concentrée sur le présent, et qu'il préférait aborder chaque jour comme une nouvelle occasion de savourer son travail, plutôt que de se préoccuper de ce qui pourrait advenir dans de nombreuses années.

Il a déclaré : « Il s'agit d'aujourd'hui, et nous espérons que cela se prolongera demain ; c'est ainsi que nous devrions vivre ce métier. Il faut savourer l'aventure, c'est le plus important, et c'est la plus grande leçon que j'ai apprise au fil des années. »

Il a souligné que la présence autour de lui de personnes qui le soutiennent constituait l'une des principales raisons de son sentiment de sérénité et de bonheur, précisant que le soutien reçu tout au long de son parcours l'avait fait se sentir apprécié et l'avait aidé à savourer ce qu'il fait.

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait envisagé de ne pas signer de nouveau contrat, il a révélé que la prise de telles décisions exigeait de l'entraîneur qu'il fasse le point sur ses sentiments et son énergie, en plus d'évaluer sa relation avec les personnes qui l'entourent.

Il a expliqué que la question la plus importante pour lui résidait dans le fait d'avoir suffisamment envie de continuer, et de sentir que son entourage partageait le même enthousiasme, affirmant que sa réponse avait été positive, et qu'il reviendrait sur la question si ce sentiment venait à changer à l'avenir.

Il a également démenti que l'idée de prendre une pause dans sa carrière soit présente dans son esprit actuellement, insistant sur son amour profond pour son travail, et sur le fait qu'il se réveille chaque matin plein d'énergie et de l'envie de continuer à travailler.

Il a ajouté que certains lui conseillaient de se reposer, mais qu'il se trouvait capable de retrouver son allant même après de courtes périodes d'arrêt dans la journée, car le travail représentait pour lui une véritable passion.

Au sujet des pressions et du stress liés à l'entraînement, Arteta a précisé qu'il comprenait la nature des discours sur la difficulté du métier, mais qu'il ne considérait pas son travail sous cet angle, préférant se concentrer sur l'ambition, la motivation et la passion qui le poussent à continuer.

Il a affirmé que travailler chaque jour dans un domaine qu'il aime représentait un grand privilège, et que le moment où il perdrait ce sentiment serait le signe de la nécessité de s'arrêter et de reconsidérer les choses.

Les blessures d'Arsenal : des doutes autour de Rice, Havertz et Konsa

Sur le plan sportif, Arteta a livré un point sur l'état physique de plusieurs de ses joueurs avant la rencontre contre Leeds United, dans le contexte du retour des internationaux après leurs engagements avec leurs sélections nationales.

Declan Rice figurait parmi les noms qui ont suscité le plus d'interrogations, après avoir quitté le rassemblement de la sélection anglaise, l'entraîneur ayant affirmé la nécessité de gérer son cas avec prudence, compte tenu des problèmes physiques dont il souffre depuis son retour de la Coupe du monde.

Arteta a précisé que le volume de matches disputés par le milieu de terrain au cours des trois dernières années imposait au staff technique de prendre des décisions réfléchies concernant sa participation, soulignant qu'une gestion avisée de son cas était la meilleure option.

Il a ajouté que le club espérait que Rice serait disponible pour affronter Leeds, aux côtés des autres joueurs dont la disponibilité n'était pas encore clairement établie.

Au sujet de Kai Havertz et d'Ezri Konsa, Arteta a indiqué que tous deux étaient revenus du rassemblement de leur sélection avec quelques problèmes physiques, affirmant que la décision finale concernant leur participation serait prise en fonction de leur état avant le match.

Il a précisé que Havertz avait souffert d'une blessure musculaire, tandis que Konsa avait également rencontré quelques problèmes physiques, soulignant l'existence d'une bonne communication entre Arsenal et les responsables concernés au sein du rassemblement de la sélection anglaise.

Interrogé sur les chances de les voir participer face à Leeds, le technicien espagnol s'est contenté d'affirmer la nécessité d'attendre le jour du match, laissant entendre que le staff technique ne se précipiterait pas pour aligner le moindre joueur avant de s'être assuré de sa capacité à jouer sans risques supplémentaires.

Tzolis absent plusieurs semaines, retour de Hincapié, Mosquera et White

Arteta a confirmé que Christos Tzolis ne serait pas disponible pour affronter Leeds, après s'être blessé aux ischio-jambiers lors de sa présence avec la sélection grecque.

Il a indiqué que cette blessure éloignerait le joueur des terrains pendant quelques semaines, ce qui représente un coup supplémentaire pour l'équipe à un stade où elle a besoin de disposer du plus grand nombre d'options possible.

En revanche, les déclarations de l'entraîneur ont apporté des nouvelles positives concernant certains autres éléments, puisqu'il a confirmé la disponibilité de Piero Hincapié, Cristhian Mosquera et Ben White, après qu'ils eurent souffert de blessures avant la trêve internationale.

Il a précisé que Hincapié et Mosquera avaient fourni d'importants efforts pour retrouver leur disponibilité avant la rencontre contre Brighton, mais que le staff technique avait décidé de ne pas prendre le risque de les aligner lors de ce match.

Il a également confirmé que Max Dowman était désormais disponible après sa guérison de la blessure contractée lors de sa présence avec la sélection d'Angleterre des moins de 19 ans, offrant ainsi au staff technique une option supplémentaire avant la rencontre contre Leeds.

Avec les doutes persistants autour de Rice, Havertz et Konsa, les heures précédant le match s'annoncent décisives dans la détermination de la composition sur laquelle Arteta s'appuiera, d'autant que le staff technique arbitre entre la nécessité de l'emporter et celle d'éviter l'aggravation des blessures.

Le message d'Arteta aux supporters après le choc de Brighton

En conclusion de ses propos, Arteta est revenu sur la défaite face à Brighton, qui a laissé une trace manifeste au sein d'Arsenal, affirmant que l'équipe mesurait l'ampleur de la déception vécue par les supporters, et que sa responsabilité consistait à répondre sur le terrain.

Il a déclaré : « Le message est clair : nous ressentons une amertume et une douleur profondes après ce qui s'est passé contre Brighton, et notre responsabilité exige de nous débarrasser de cette douleur et de livrer la prestation que les supporters méritent. »

Ces mots reflètent la volonté du technicien espagnol de transformer la frustration en moteur pour renouer avec les résultats positifs, plutôt que de laisser ce récent faux pas influer sur la trajectoire de l'équipe lors de l'étape à venir.

Il a également évoqué l'effet positif du retour des joueurs de leurs rassemblements en sélection, précisant que les voir voyager à travers le monde et représenter leur pays lui procurait un sentiment de réassurance, et que leur retour au club avec de larges sourires confirmait pour lui qu'Arsenal représentait un foyer pour eux.

Entre l'affaire Manchester City dont il a refusé de commenter les détails, son ambition de bâtir une ère de domination avec Arsenal et le dossier médical qui soulève quelques points d'interrogation avant la rencontre contre Leeds, il semble qu'Arteta veuille régler les choses à sa manière : se concentrer sur ce qu'il peut maîtriser, regagner la confiance des supporters et poursuivre le travail afin de transformer les ambitions du club en réalité.

La rencontre contre Leeds constituera un test important de la capacité d'Arsenal à surmonter les effets de sa récente défaite et à retrouver son équilibre en Premier League, à un moment où son entraîneur insiste sur le fait que le chemin vers le sommet ne se joue pas en parlant des concurrents, mais à travers ce que son équipe produit sur le terrain.