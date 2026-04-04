Arteta refuse de sacrifier la star d'Arsenal : « Les erreurs font partie du football »

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a confirmé que l'une des stars des Gunners était prête à débuter contre Southampton en quarts de finale de la FA Cup, soulignant sa confiance totale dans le joueur malgré la erreur qu'il a commise récemment.

Arteta a déclaré que son gardien Kepa Arrizabalaga était prêt à réintégrer le onze de départ pour ce match très attendu, deux semaines après la faute qui avait conduit au premier but encaissé face à Manchester City lors de la finale de la Coupe de la Ligue, que les Gunners avaient perdue 2-0.

Le gardien de 31 ans n'a disputé aucun match de Premier League cette saison, ses apparitions se limitant à la Carabao Cup et à la FA Cup, ainsi qu'à un match sans enjeu en Ligue des champions contre le Kairat.

Malgré cette erreur monumentale face à City, Arteta semble déterminé à faire confiance à l'ancien gardien de Chelsea lors de la visite à St Mary's samedi soir, sachant que Kepa a disputé l'intégralité des minutes d'Arsenal en Coupe d'Angleterre jusqu'à présent.

« Il est prêt à jouer », a déclaré Arteta dans des propos rapportés par ESPN. « Je ne jugerai jamais un joueur ni ne prendrai de décision à son encontre simplement parce qu’il a commis une erreur. L’attitude et le comportement, oui, à 100 %, mais l’erreur fait partie du football et n’importe qui peut en commettre une. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « Je ne sais pas s'il a besoin de soutien, mais il l'a déjà reçu de ses coéquipiers d'abord, puis de moi et du staff, et j'espère aussi des supporters. Je ne pense pas qu'il en ait besoin car il possède une grande expérience et a traversé différentes situations au cours de sa carrière ; il est donc plus que prêt à jouer. »

Les rêves d’Arsenal de réaliser le quadruplé se sont envolés après la défaite frustrante 2-0 face à l’équipe de Pep Guardiola, mais le club reste en tête du championnat avec 9 points d’avance et cherche à dépasser Southampton, qui évolue en Championship, pour s’assurer une place en demi-finale de la Coupe.

Interrogé sur l’impact de cette défaite, Arteta a déclaré : « C’est comme une boule de poison dans l’estomac, mais il faut s’en débarrasser le plus vite possible et s’en servir pour améliorer mon état d’esprit et celui de l’équipe. Ce sentiment ne disparaîtra pas avant trente ans, car quand on a l’occasion de remporter une finale à Wembley, il faut le faire. »

Et il a conclu : « Ce sentiment doit rester présent pour faire partie de ce que vous serez dans les semaines et les années à venir. Il faut en tirer les leçons et veiller à ce que cette flamme continue de brûler à Wembley en se souvenant de ce qui s’est passé. C’était notre approche et la seule chose sur laquelle nous avons travaillé récemment : utiliser cela comme carburant pour le dernier élan dont nous avons besoin. J’ai immédiatement ressenti cela chez les joueurs, Cela va nous rendre meilleurs et nous devons en tirer parti pour la partie la plus importante et la plus belle de la saison. »

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