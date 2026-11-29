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Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, estime que son équipe s'est compliqué la tâche avant d'arracher le match nul 2-2 face à Manchester City, ce dimanche soir à l'Emirates Stadium, lors de la 12e journée de Premier League.

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Au micro de l'émission « Match of the Day » sur la BBC, Arteta a déclaré : « Au final, nous avons été menés à deux reprises, mais nous avons réussi à prendre un point. Nous nous sommes compliqué la tâche en perdant le ballon dans des zones faciles. »

Il a ajouté : « Mais les joueurs ont cru que nous allions tirer un résultat positif de ce match, nous nous sommes créé des occasions dangereuses et nous avons fait preuve de beaucoup de résilience. »

Interrogé sur l'influence de l'ambiance enflammée de l'Emirates Stadium sur le rendement de ses joueurs , le technicien espagnol a expliqué que le problème ne venait pas de l'ambiance elle-même, mais de la manière dont son équipe a encaissé les buts : « Non, sauf quand ils marquent, quand nous perdons le ballon et qu'ils nous punissent. »

Il a poursuivi : « Nous avons connu des périodes où, dans des situations décisives, nous n'avons pas marqué, et notre défense est apparue très exposée », en référence aux moments où Arsenal a perdu son équilibre lors de ses offensives.

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Arteta est également revenu sur les erreurs commises par ses joueurs pendant la rencontre, assurant qu'il ne pense pas qu'un joueur commette des erreurs volontairement, tout en insistant sur l'importance de la volonté de tirer un résultat positif des grands matchs.

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Il a déclaré à ce sujet : « Je ne sais pas. Personne ne veut commettre d'erreurs, mais je prends au sérieux la volonté d'obtenir quelque chose de ce match. »

L'entraîneur d'Arsenal a aussi regretté les occasions gâchées par son équipe, estimant que savoir exploiter ce genre d'occasions fait la différence dans les matchs disputés au plus haut niveau.

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Il a souligné : « Il y a eu d'énormes occasions, et c'est ce qui fait la différence à ce niveau. Nous allons analyser la situation et nous réessaierons mercredi », en référence au match contre Brentford.

Les propos d'Arteta traduisent une certaine insatisfaction quant à des détails qui ont coûté deux points à Arsenal face à un concurrent direct, même si l'équipe est parvenue à revenir au score à deux reprises et a montré sa capacité à se battre jusqu'aux dernières minutes.

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Grâce à ce résultat, Arsenal conserve la tête du classement de la Premier League avec 29 points, tandis que Manchester City compte 23 points et occupe la deuxième place, à 6 points du leader, alors que la lutte entre les deux équipes pour le sommet du championnat se poursuit.