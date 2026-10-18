Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a reconnu la difficulté du match face à Nottingham Forest, que son équipe a remporté à l'extérieur (1-0), ce dimanche soir, lors de la septième journée de Premier League.

Arsenal, vainqueur grâce à un but du remplaçant Noni Madueke, porte son total à 18 points et occupe la deuxième place, à 3 points de Manchester City, leader avec un bilan parfait.

Arteta a déclaré dans des propos accordés à l'émission « Match of the Day » sur la chaîne « BBC » : « Nous savions que cela allait arriver, et la dernière fois nous n'avions pas réussi à gagner, mais aujourd'hui nous l'avons fait. »

Il a ajouté : « Nous avons dû fournir un énorme effort jusqu'à la dernière seconde. C'est une équipe très bien organisée, dont la défense est difficile à percer. Nous devions prendre des risques, car c'est une équipe dangereuse. Nous devions très bien gérer l'aspect émotionnel. Nous avons gardé notre concentration, et les attaquants ont eu un impact considérable. »

À propos des attaquants, le technicien espagnol a expliqué : « Certains ont joué il y a trois jours, d'autres seront titulaires lors du prochain match, et ils savent que tout le monde doit être parfaitement prêt. Si le besoin se présente après 60 minutes, ou 45 minutes, ou même après deux minutes, nous avons désormais une équipe capable de faire basculer les choses dans les moments décisifs, et nous devons en profiter. »

Il a poursuivi : « La performance de Noni (Madueke), de Jurriën (Timber) et de Mikel (Merino) a été remarquable à son entrée en jeu, et Viktor (Gyökeres) a complètement changé le cours du match. Tous l'ont fait, et c'est ce dont nous avons besoin. Noni est sans aucun doute celui qui s'est le plus distingué parce qu'il a marqué le but, et c'est ce qui a fait la différence. »

Il a complété : « Parfois, on peut ressentir de la frustration face aux équipes dont la défense est difficile à percer. En première période, nous n'avons tiré aucune fois au but, et c'est ce dont nous avons discuté. Nous avons eu deux occasions dangereuses en seconde période, mais la seule frappe cadrée a été légèrement déviée et est entrée dans le but. »

Au sujet du remplacement d'Eberechi Eze à la mi-temps, Arteta a déclaré dans ses propos à la chaîne « Sky Sports » : « La manière dont ils défendaient est la raison pour laquelle je l'ai remplacé. Il y a trois jours, il a marqué un but et il aurait pu en marquer trois, et nous en sommes tous heureux. Mais c'est le football, c'est pour cela qu'il faut des jambes fraîches, des profils différents, et essayer des choses différentes. »

Et il a conclu ses propos : « Profitons un peu de cette victoire car elle a été très difficile, et mercredi nous avons un match très difficile contre le Bayern Munich à l'extérieur. »



