L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a affirmé qu'il avait pris beaucoup de plaisir à regarder son équipe lors du match du Community Shield anglais, ce dimanche face à Manchester City, qui s'est soldé par une victoire d'Arsenal (3-0).

Arsenal a été sacré pour la 18e fois de son histoire, grâce au triplé de buteurs Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Ødegaard.

Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a déclaré dans un entretien avec la chaîne TNT Sports : « C'était vraiment une superbe performance. Ce que nous avons montré comme envie et comme réaction m'a réellement impressionné. Je leur ai dit que j'avais pris beaucoup de plaisir à les regarder jouer. »

Au sujet de la nouvelle recrue Christos Tzolis, il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne « BBC » : « Je pense qu'il s'est intégré avec fluidité dans l'équipe. Il a une compréhension profonde du jeu ; c'est un joueur qui prend la bonne décision là où beaucoup se précipitent et font de mauvais choix. Il est intelligent et très précis. Aujourd'hui, dans les espaces réduits, il a pris la bonne décision à deux reprises et nous a aidés à marquer deux buts. »

Au sujet de la force de l'entrejeu d'Arsenal, il a souligné : « Très fort. Je pense que nous avons ajouté des joueurs année après année. Des effectifs remarquables. Nous avons désormais beaucoup de leadership. »

Concernant le résultat face à Manchester City, il a expliqué : « Je suis un peu surpris. Nous avons traversé la période de préparation de la saison, et nous avions huit ou neuf joueurs à tester. Jouer de la manière dont nous avons joué est vraiment impressionnant. »

À propos de la mise à l'écart de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus pour ce match, il a conclu ses déclarations : « Je suis très triste qu'ils n'aient pas participé. Je me suis efforcé, auprès de la Premier League, d'ajouter davantage de joueurs à l'effectif. Ils méritent d'être avec nous. J'espère que nous pourrons faire changer cette décision. »



