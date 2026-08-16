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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traduit par

Arteta : notre prestation face à City m'a émerveillé, mais le résultat m'a surpris

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
M. Arteta
Angleterre
Pays de Galles
Espagne

Le technicien espagnol salue la nouvelle recrue : il est intelligent et prend les bonnes décisions

L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a affirmé qu'il avait pris beaucoup de plaisir à regarder son équipe lors du match du Community Shield anglais, ce dimanche face à Manchester City, qui s'est soldé par une victoire d'Arsenal (3-0).

Arsenal a été sacré pour la 18e fois de son histoire, grâce au triplé de buteurs Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Ødegaard.

Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a déclaré dans un entretien avec la chaîne TNT Sports : « C'était vraiment une superbe performance. Ce que nous avons montré comme envie et comme réaction m'a réellement impressionné. Je leur ai dit que j'avais pris beaucoup de plaisir à les regarder jouer. »

Au sujet de la nouvelle recrue Christos Tzolis, il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne « BBC » : « Je pense qu'il s'est intégré avec fluidité dans l'équipe. Il a une compréhension profonde du jeu ; c'est un joueur qui prend la bonne décision là où beaucoup se précipitent et font de mauvais choix. Il est intelligent et très précis. Aujourd'hui, dans les espaces réduits, il a pris la bonne décision à deux reprises et nous a aidés à marquer deux buts. »

Au sujet de la force de l'entrejeu d'Arsenal, il a souligné : « Très fort. Je pense que nous avons ajouté des joueurs année après année. Des effectifs remarquables. Nous avons désormais beaucoup de leadership. »

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Concernant le résultat face à Manchester City, il a expliqué : « Je suis un peu surpris. Nous avons traversé la période de préparation de la saison, et nous avions huit ou neuf joueurs à tester. Jouer de la manière dont nous avons joué est vraiment impressionnant. »

À propos de la mise à l'écart de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus pour ce match, il a conclu ses déclarations : « Je suis très triste qu'ils n'aient pas participé. Je me suis efforcé, auprès de la Premier League, d'ajouter davantage de joueurs à l'effectif. Ils méritent d'être avec nous. J'espère que nous pourrons faire changer cette décision. »


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