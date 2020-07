Arteta : "Mourinho est toujours un entraîneur de classe mondiale"

Arsenal affronte Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche alors que les deux clubs se suivent au classement de la Premier League.

Mikel Arteta dit que Jose Mourinhé est toujours un entraîneur de classe mondiale alors qu'il se prépare à affronter l'entraîneur portugais lors de son premier derby du nord de Londres dimanche. aborde ce match avec un point de plus que en après que l'équipe de Mourinho ait été tenue en échec contre , jeudi soir. Les Spurs n'ont pas réussi une seule frappe cadrée pendant cette rencontre et il y en a qui commencent à remettre en question la direction dans laquelle le club se dirige sous José Mourinho.

Mais Mikel Arteta, qui s'est brièvement entraîné sous l'entraîneur de 57 ans alors qu'il était joueur de Barcelone B au début de sa carrière, est convaincu que le double vainqueur de la est toujours l'un des meilleurs au monde. "Absolument", a-t-il dit, lorsqu'on lui a demandé si Mourinho était toujours un entraîneur de classe mondiale. "Ils ont eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, vous pouvez clairement voir ce qu'il veut apporter au club".

"Il gère l'énergie, l'élan et a établi une culture très forte dans un grand club de football. Et aussi, il s'assure qu'il gagne, et il a gagné dans chaque club ou il a été. Évidemment, la situation, le moment où il est arrivé, est différent de celui de commencer un nouveau projet dès l'été, mais je suis sûr qu'il réussira. Il l'a toujours fait. Il trouve toujours la bonne façon de le faire et cela lui prendra un peu de temps, mais je suis sûr qu'il le fera", a ajouté l'Espagnol

"Il a une façon très claire de jouer, une façon claire de gérer ses matches. Je pense que les cleans sheet sont évidemment une grande chose qu'il veut faire, mais ses équipes - n'oubliez pas - marquent toujours beaucoup de buts. Ils ont vraiment réussi et ils ont pu gagner des titres grâce à cela. Je pense que pendant une longue période, Tottenham a eu beaucoup de blessures. Il n'a donc pas eu la chance d'être aussi régulier avec son équipe et c'est un gros désavantage qu'ils ont. Je sais que les gens ont travaillé avec lui et il trouve toujours un moyen de réussir et je suis sûr qu'il le fera à nouveau", a conclu Mikel Arteta.

Arteta enlève de la pression à l'arbitre

Le derby de dimanche au nord de Londres sera arbitré par Michael Oliver, qui était l'arbitre chargé du VAR lors du match nul de Tottenham à Bournemouth jeudi lorsque les Spurs ont estimé qu'ils auraient dû avoir un penalty pour une faute sur Harry Kane. L'arbitre du match, Paul Tierney, n'a pas accordé le penalty et Oliver a confirmé cette décision après avoir examiné les rediffusions de l'incident. La Premier League a cependant reconnu après le match qu'un penalty aurait dû être sifflé.

L'incident est survenu quelques jours seulement après qu'Oliver - à nouveau en charge du VAR - avait refusé un but marqué par Kane pour une main lors de la défaite 3-1 de Tottenham à Sheffield United. Mourinho a été très critique envers Oliver lors de ses interviews d'après-match à Bournemouth, "comme contre Sheffield United, l'homme du match n'était pas l'un des joueurs", a-t-il déclaré. Cela a conduit à suggérer qu'Oliver devrait être mis hors service pour le match de dimanche, mais Arteta insiste sur le fait qu'il n'a aucune inquiétude quant à sa prise en charge du derby.

"Je ne me préoccupe jamais de la décision de l'arbitre", a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. "De nos jours, tout est tellement professionnel, dévoué et ils subissent tellement de pressions et de critiques. Je sais qu'ils font de leur mieux avec les décisions qu'ils doivent prendre. Ils deviennent de plus en plus compliqués en raison de la vitesse du jeu et de la rapidité avec laquelle ils doivent réagir, ainsi que de la pression qu'ils ont avec le nouveau système VAR".

"Nous sommes là pour les soutenir, nous en avons besoin, ils en sont une grande partie. Maintenant, nous nous plaignons de ne pas avoir de fans et nous réalisons à quel point ils sont importants, peut-être qu'un jour nous n'aurons pas d'arbitres et nous allons dire : 'Wow, ils étaient cruciaux pour que ce jeu fonctionne'. Nous devons donc les soutenir", a conclu l'Espagnol.