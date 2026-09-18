L'accrochage qui avait opposé Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, à Fabian Hürzeler, le technicien de Brighton, n'est plus qu'une page du passé, après que l'entraîneur espagnol a confirmé la fin du différend qui avait éclaté entre eux lors de la confrontation entre les deux équipes la saison dernière, et ce, quelques heures avant que ne se renouvelle le choc entre les deux clubs en Premier League.

L'atmosphère s'était embrasée entre les deux entraîneurs après le match qui avait opposé Brighton à Arsenal sur la pelouse de l'Amex au mois de mars dernier, une rencontre qui s'était soldée par une victoire de l'équipe d'Arteta sur le score d'un but à zéro, dans une confrontation qui faisait partie du parcours des Gunners vers la course au titre de Premier League.

Les événements du match ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final, Arteta et Hürzeler s'étant accrochés après la rencontre, dans un climat de tension qu'imposaient la nature de la confrontation et l'intensité de la rivalité entre les deux équipes.

Les déclarations de l'entraîneur allemand avaient encore avivé la polémique, après qu'il a adressé des critiques à la manière dont Arsenal avait abordé le match, affirmant à l'issue de la rencontre qu'« une seule équipe avait tenté de jouer au football ».

Mais Arteta a choisi, avant cette nouvelle confrontation, de mettre un terme à ce dossier, affirmant que ce qui s'était produit appartenait désormais au passé et que la relation entre lui et Hürzeler était empreinte d'un respect mutuel.

L'entraîneur d'Arsenal a déclaré en conférence de presse : « Tout cela est terminé et appartient au passé. J'ai un grand respect pour Fabian et pour ce qu'il a accompli, ainsi que pour ce que le club de Brighton a réalisé ; c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je suis convaincu que nous assisterons à un match formidable demain. »

Gyökeres face à son ancienne équipe

Le déplacement d'Arsenal à Brighton samedi est porteur d'une histoire supplémentaire, avec la possibilité de voir l'attaquant suédois Viktor Gyökeres affronter son ancienne équipe, une confrontation qui pourrait offrir au joueur l'occasion de retrouver une part de son éclat après un début difficile avec le club londonien.

Malgré cela, Gyökeres semble être appelé à débuter la rencontre sur le banc des remplaçants, alors qu'il peine à retrouver son meilleur niveau, tandis que Kai Havertz signe un début plus régulier, après avoir inscrit trois buts en six matchs.

Arteta ne semble pas inquiet du début laborieux de l'attaquant suédois, le technicien d'Arsenal ayant tenu à souligner que le joueur avait encore besoin de davantage de temps et de minutes pour s'adapter et donner le meilleur de lui-même.

Arteta a précisé : « Surtout en Premier League, il n'a pas disputé un grand nombre de minutes. Mais il a joué à Naples la semaine dernière et a livré une bonne performance ; et je pense que cela tient aussi au fait de saisir les bons moments. »

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Arteta estime que la responsabilité d'aider Gyökeres à atteindre son niveau habituel n'incombe pas au seul joueur, mais concerne aussi le staff technique et ses coéquipiers, insistant sur la nécessité de créer l'environnement propice qui permette à l'attaquant de révéler ses capacités.

Il a déclaré : « Nous devons lui apporter tout le soutien et toute la confiance dont il a besoin pour livrer la performance attendue ; car nous connaissons parfaitement les qualités de ce joueur, sa capacité à marquer des buts et ce qu'il peut apporter à l'équipe. Par ailleurs, l'équipe accomplit des tâches quelque peu différentes cette saison ; c'est donc un mélange des deux aspects, et ce n'est pas une situation propre à Viktor seul, elle s'applique à tout le monde. »

Le technicien espagnol a souligné qu'Arsenal se trouvait encore dans une phase d'évolution continue, affirmant que le processus d'harmonie entre les joueurs et la manière de jouer de l'équipe avaient besoin de temps, notamment au regard des changements survenus dans le jeu de l'équipe cette saison.

Il a précisé : « Il s'agit d'un processus d'évolution continue qui concerne aussi bien le joueur que l'équipe. Et bien sûr, notre rôle — et mon rôle en particulier — consiste à tenter de conjuguer ces différents éléments, à trouver les bonnes connexions et à bâtir le niveau de confiance qui permet au joueur de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. »

Arteta désigne la clé du retour de Gyökeres

Évoquant plus précisément l'attaquant, Arteta a expliqué que la chose n'avait pas besoin d'être compliquée, indiquant que Gyökeres avait essentiellement besoin d'obtenir davantage de minutes de jeu et de trouver le chemin des filets, ce qui pourrait lui donner un grand coup de fouet sur le plan psychologique.

L'entraîneur d'Arsenal a déclaré : « En ce qui concerne l'attaquant précisément, c'est clair : il a besoin de minutes de jeu et de marquer des buts ; c'est ce qui lui donne un grand coup de fouet moral. Et nous avons un match demain, en espérant qu'il parvienne à y parvenir. »

Ainsi, Arsenal aborde la confrontation face à Brighton avec deux dossiers distincts ; le premier a trait au passé, après qu'Arteta a tourné la page de son différend avec Hürzeler, et le second est lié au présent, Gyökeres étant en quête du moment qui pourrait lui redonner confiance et lui offrir le déclic qu'il attend avec le club londonien.

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