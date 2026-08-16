Arteta : les nouveaux entraîneurs de Premier League vont hausser le niveau d'Arsenal

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a affirmé que la concurrence avec Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, et les autres nouveaux entraîneurs de la Premier League cette saison peut contribuer à faire progresser Arsenal.

Arteta et Maresca s'affrontent pour la première fois depuis que le technicien italien a pris la succession de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, à l'occasion du Community Shield prévu ce dimanche à Cardiff.

Vendredi, l'entraîneur d'Arsenal a apporté son soutien à l'ancien directeur technique de Chelsea, Maresca, pour accomplir « un travail formidable », alors que Manchester City fait désormais partie des 9 clubs de la Premier League dirigés par de nouveaux entraîneurs cette saison.

L'absence de stabilité sur les bancs des différents clubs de la compétition a contribué à renforcer le sentiment général selon lequel Arsenal est le grand favori pour conserver le titre de Premier League.

Arteta a tenu à éviter ce discours et à ne pas se concentrer de manière excessive sur Maresca lors de la conférence de presse de vendredi, d'autant plus que le technicien basque Xabi Alonso figure parmi le groupe des nouveaux entraîneurs de la Premier League, et que l'entraîneur âgé de 44 ans n'a pas encore affronté Roberto De Zerbi depuis l'arrivée de ce dernier à Tottenham en mars dernier.

Arteta a déclaré : « Eh bien, la concurrence se fera aussi avec un certain nombre d'entraîneurs, en plus de Maresca, et avec certains des nouveaux entraîneurs qui ont rejoint le championnat, et qui sont eux aussi exceptionnels. »

Il a ajouté : « Nous savons que ce championnat compte beaucoup d'entraîneurs remarquables. Il est extrêmement difficile, chaque semaine, de préparer les matchs face à eux. Cela va élever notre niveau et le mien, c'est certain, et nous essaierons d'être meilleurs. »

Il a poursuivi : « Chaque club a ses points forts. Certains clubs en raison des nombreuses victoires qu'ils ont remportées au cours des dix dernières années, d'autres en raison de leurs effectifs, et d'autres en raison de l'argent qu'ils ont dépensé. »

Il a enchaîné : « Nous connaissons nos points forts, et ils sont liés à ce que nous avons produit au cours des quatre ou cinq dernières années de manière très constante, mais nous pouvons aussi être meilleurs, et c'est là-dessus que nous nous concentrons pour préserver cette constance. »

Il a continué : « J'ai appelé cela la stabilité, mais je ne veux pas être stable, je veux être meilleur et plus ambitieux. C'est ce que nous voulons. »

Arteta tranchera tardivement sur la situation du duo anglais Declan Rice et Bukayo Saka concernant leur participation face à Manchester City, compte tenu de leur état physique.

Rice et Saka ont repris l'entraînement cette semaine après avoir livré un parcours éprouvant en Coupe du monde, qui est venu à la suite d'une saison 2025-2026 réussie mais parsemée de difficultés, tous deux ayant dû composer avec des problèmes physiques.

Les deux nouvelles recrues du mercato estival, Bruno Guimarães et Christos Tzolis, se préparent à disputer leurs premières apparitions officielles avec Arsenal face à Manchester City, qui s'est imposé lors de deux des 3 confrontations la saison dernière, dont la finale de la Coupe de la Ligue anglaise au stade de Wembley.

Interrogé sur le fait de savoir si Manchester City resterait le plus grand concurrent d'Arsenal pour le titre de Premier League malgré le départ de Guardiola, il a répondu : « Nous aurons beaucoup de concurrents. »

Il a enchaîné : « Quand on regarde les effectifs, les entraîneurs et les clubs auxquels ils appartiennent, mais nous le savons. »

Arteta a conclu : « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et veiller à tirer le meilleur parti de toutes les ressources dont nous disposons, pour nous donner la meilleure chance possible. Et ensuite, jour après jour, ce sera un très long voyage. »