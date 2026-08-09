Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a adressé un message clair concernant les ambitions de son club sur le marché des transferts estival, affirmant que le recrutement du Brésilien Bruno Guimarães représente une étape importante pour hisser l'équipe au « niveau supérieur », tout en laissant entendre que les mouvements des Gunners ne se sont pas encore arrêtés.

Arsenal a officialisé, samedi, le recrutement de Guimarães en provenance de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling. Le milieu de terrain brésilien, âgé de 28 ans, devient ainsi la dernière recrue de l'équipe durant cette période des transferts estivale.

Le club londonien a tenu à présenter Guimarães à ses supporters à l'intérieur de l'Emirates Stadium avant le coup d'envoi du match amical contre le Borussia Dortmund, un geste qui a donné lieu à un accueil chaleureux pour la nouvelle recrue.

Malgré l'absence de Guimarães dans la liste d'Arsenal lors du match qui s'est soldé par une défaite de l'équipe 3-2 face à Dortmund, il devrait faire ses grands débuts avec les Gunners lors de la prochaine confrontation contre Côme, mercredi.

Arteta : Guimarães possède la personnalité dont nous avons besoin

Arteta s'est empressé d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à insister pour recruter Guimarães, affirmant que le joueur n'a pas attiré l'intérêt du club uniquement grâce à ses qualités techniques, mais également en raison de sa personnalité, de son ambition et de sa capacité à mener le groupe.

Arteta a déclaré : « Je suis très heureux de sa présence parmi nous. Nous le voyons clairement, en particulier l'énergie qu'il a immédiatement apportée sur le terrain d'entraînement, cette passion et cette envie de venir ici et d'écrire une grande histoire avec le club. C'est l'ambition dont nous avons besoin. »

L'entraîneur espagnol a poursuivi : « Nous voulons passer au niveau supérieur, et nous sommes totalement convaincus que nous aurons besoin de joueurs dotés d'une telle personnalité, d'une telle envie et de telles qualités de leadership, pour pousser tout le monde au sein de l'institution vers des niveaux plus élevés. »

L'arrivée de Guimarães signifie qu'Arteta dispose désormais de nombreuses et diverses options au milieu de terrain d'Arsenal, avec la présence d'un groupe de joueurs parmi les plus en vue de l'équipe à ce poste.

Le milieu de terrain compte actuellement des noms tels que Declan Rice, Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze et Mikel Merino, aux côtés de Guimarães.

Arteta estime que le joueur brésilien est capable d'apporter à l'équipe des solutions supplémentaires grâce à sa capacité à occuper plus d'un rôle, ce qui en fait un élément important dans les plans d'Arsenal pour la nouvelle saison, en particulier avec la volonté du club de défendre son titre de Premier League anglaise.

Arteta dévoile les qualités de Guimarães

Arteta a parlé en détail des éléments qu'il espère voir Guimarães apporter à l'effectif d'Arsenal cette saison, soulignant la diversité de ses rôles et sa capacité à peser sur les différentes phases de jeu.

Il a déclaré : « Sur le terrain, il se distingue par une polyvalence qui lui permet d'évoluer à deux postes différents, selon nos besoins ou le style de l'adversaire. C'est un joueur qui possède clairement un timing et un instinct naturel remarquables pour récupérer le ballon et construire le jeu très rapidement. »

Il a poursuivi dans des propos rapportés par BBC Sport : « C'est également un joueur qui excelle à délivrer des passes décisives à ses coéquipiers, à se déplacer entre les lignes et à percer les défenses adverses en se démarquant dans le dos des défenseurs. »

Arteta a conclu son propos sur les capacités de son nouveau joueur en disant : « De plus, il représente une menace offensive ; il possède un instinct de buteur et un timing idéal pour pénétrer dans la surface de réparation, ainsi que la capacité de conclure les attaques avec succès. »

Arsenal poursuit ses mouvements sur le marché des transferts

Arsenal a déjà bouclé le recrutement de Christos Tzolis en provenance du Club Bruges, et a également engagé le gardien de but Illan Meslier lors d'un transfert libre.

Les Gunners avaient tenté de recruter Vinícius Júnior, l'ailier du Real Madrid, mais le joueur a scellé son avenir en signant un nouveau contrat de six ans avec le club espagnol, fermant ainsi la porte à un départ de Santiago Bernabéu.

Malgré l'échec du dossier Vinícius, Arteta a affirmé qu'Arsenal ne renoncerait pas à ses ambitions sur le marché des transferts, soulignant que le club continuerait de chercher des éléments capables d'apporter un saut qualitatif dans les rangs de l'équipe.

L'entraîneur d'Arsenal a déclaré : « C'est ce que nous essayons de faire ; si le joueur adéquat est disponible sur le marché, et qu'il est capable d'élever considérablement notre niveau, alors nous y aspirons fortement. »

Les propos d'Arteta reflètent la volonté d'Arsenal d'exploiter ce qui reste de la période des transferts estivale pour ajouter davantage de qualité à son effectif, alors que l'équipe cherche à être fortement compétitive dans toutes les compétitions la saison prochaine.

Arteta dévoile l'évolution des blessures de Timber et Saliba

Dans un autre registre, Arteta a fourni une mise à jour concernant l'état physique du défenseur Jurriën Timber, expliquant que le joueur a encore besoin de « semaines » avant de retrouver sa pleine condition physique et de reprendre la compétition avec l'équipe.

William Saliba continue également d'être absent des rangs d'Arsenal pour une longue période, alors qu'il suit un programme de récupération d'une blessure au dos.

Arteta espère récupérer les services des deux joueurs le plus rapidement possible, en particulier à l'approche du début de la nouvelle saison et alors que les ambitions d'Arsenal se sont élevées après le renforcement de ses rangs par plusieurs recrutements importants.