Arteta l'assure, Wilshere a encore le niveau pour la Premier League

Mikel Arteta est convaincu à "100 %" que Jack Wilshere peut encore jouer en Premier League, mais il reste réticent à l'idée de lui offrir un contrat à Arsenal. Le pur produit de l'académie des Gunners s'est entraîné avec le club du nord de Londres ces dernières semaines, après avoir été libéré par Bournemouth.

Jack Wilshere a connu sa part de malchance sur le front des blessures ces derniers temps, ce qui a contribué à le rendre sans club, mais il n'a que 29 ans et compte 34 sélections en équipe d'Angleterre à son actif. Mikel Arteta, qui a déjà joué à ses côtés dans l'entrejeu d'Arsenal, a parlé aux journalistes de l'impact de l'Anglais à London Colney. "Tout d'abord, c'est génial de l'avoir dans les parages. Il est ce type de personnage qui ajoute un sentiment spécial au club. Il arrive tous les jours avec un sourire sur le visage, en essayant de faire de son mieux", a ainsi raconté l'entraîneur d'Arsenal ce vendredi.

Wilshere peut encore briller, mais pas à Arsenal...

"Son talent est incontestable. Quand vous le voyez à l'entraînement, je pense que certains joueurs ont dit qu'il était le meilleur à l'entraînement. Il a donc cela. Maintenant, il passe ses badges d'entraîneur et c'est à lui de décider quelle sera la prochaine étape de sa carrière et nous sommes là pour le soutenir", a ensuite ajouté le technicien espagnol. Interrogé sur la question de savoir si l'ancien de West Ham pourrait à nouveau briller en Premier League, Arteta a répondu : "100 pour cent, et s'il a des doutes, je peux le lui dire".

Wilshere semblerait faire bonne impression à tous ceux qui sont à Arsenal, mais Arteta ne donne pas grand-chose lorsqu'il s'agit d'ouvrir les portes à un éventuel retour. Interrogé sur le fait de savoir si Wilshere pourrait avoir l'opportunité d'ajouter quelques matches à ses 197 apparitions pour le club, Arteta a répondu : "C'est une autre histoire". Il faut dire que si Wilshere attire l'attention à l'entraînement à Arsenal, il n'a pas participé à une compétition depuis le mois de mai.

Il a encore beaucoup à prouver à ceux qui se posent de sérieuses questions sur sa condition physique, même si l'homme lui-même affirme avoir laissé ces problèmes derrière lui. Il y a également une concurrence féroce à son poste à l'Emirates Stadium, avec des joueurs comme Thomas Partey, Sambi Lokonga et Mohamed Elneny pour occuper un rôle de titulaire, tandis qu'Emile Smith Rowe et Martin Odegaard apportent une créativité supplémentaire aux postes de meneurs de jeu.