Arteta : l'arrivée d'Alonso à Chelsea m'a fait plaisir, et voici la situation des blessés pour le derby

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a fait le point sur l'état physique de plusieurs joueurs de son équipe, avant d'affronter Chelsea en Premier League anglaise, dimanche prochain.

Arsenal se prépare à retrouver l'Emirates Stadium après avoir signé deux victoires consécutives en championnat contre Coventry City et Aston Villa. Les Gunners passent désormais un test face à Chelsea dirigé par Xabi Alonso, dans un derby londonien pur à l'Emirates Stadium.

Bruno Guimarães a disputé son premier match de Premier League anglaise sous le maillot d'Arsenal lors de la rencontre face à Aston Villa. Malgré une contusion, l'entraîneur a assuré que le milieu de terrain faisait l'objet d'un suivi avant le match de dimanche.

Mikel Arteta a déclaré, en conférence de presse : « Bruno a subi une contusion contre Villa lors du match précédent, et il est en cours d'évaluation. Nous espérons qu'il sera en état de participer à l'entraînement de samedi. »

La rencontre face à Aston Villa a également été marquée par la première apparition d'Ezri Konsa face à son ancien club, la recrue estivale étant entrée en jeu à la place de Cristhian Mosquera, qui a quitté le terrain en raison d'un problème physique.

L'entraîneur a précisé : « Pour Cristhian, c'était plus une précaution qu'autre chose, donc nous devrons voir lors de la séance d'entraînement de samedi comment il se sent. »

Il a ajouté : « Ezri est bien évidemment disponible dans la liste de l'équipe, donc nous verrons au moment de définir notre composition. »

Concernant la ligne défensive, Mikel Arteta a assuré que la récupération de Jurriën Timber se déroulait « très bien », le joueur ayant participé aux entraînements complets aux côtés de ses coéquipiers.

William Saliba poursuit lui aussi son chemin vers un retour à la compétition, son nom ayant été inscrit sur la liste d'Arsenal en Ligue des champions, ce qui le rend éligible pour disputer les prochains matchs de la phase de championnat.

Arteta a poursuivi : « Jurriën est en très bonne forme actuellement, il a passé quelques semaines sur le terrain et s'entraîne avec nous, il est donc dans une très bonne position. Nous déciderons de son temps de jeu dimanche après l'entraînement de samedi. »



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Il a enchaîné : « Nous ne savons pas vraiment combien de semaines Willow manquera, car cela dépend du processus de récupération, chaque chose est un peu différente, et nous savons que nous devons respecter certaines échéances. »

Il a continué : « L'évolution a été très positive au cours des dernières semaines, mais nous devons attendre et voir comment la blessure réagit lorsque nous commencerons à lui imposer une certaine charge. »

Mikel Arteta a affirmé qu'il aimait ses joueurs après la clôture du marché des transferts et avant d'affronter Chelsea cette semaine.

Arsenal a conclu cinq transferts définitifs lors du mercato estival, parmi lesquels Piero Hincapié à titre définitif, aux côtés d'Illan Meslier, de Christos Tzolis, de Bruno Guimarães et d'Ezri Konsa.

Il a complété : « J'aime mes joueurs. C'est ce que je peux dire. Je pense qu'à la fin de la saison, nous mettrons chacun à sa place, alors faisons-leur confiance. Assurons-nous que nous les soutenons pleinement, et que nous faisons tout notre possible pour aider l'incroyable talent qu'ils possèdent. »

Arteta et Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, ont grandi dans la même ville, et tous deux ont vécu dans la région du Merseyside durant leurs périodes respectives à Liverpool et à Everton.

Arteta a évoqué sa relation avec Alonso, déclarant : « Je lui ai parlé avant qu'il ne rejoigne Chelsea. Mais oui, je suis très heureux pour lui, comme je l'ai dit. »

Il a enchaîné : « C'est incroyable car nous avons bien sûr cette histoire qui nous unit, et c'est aussi le cas avec Andoni Iraola. S'affronter à ce niveau, avec la responsabilité que nous assumons en dirigeant certains des meilleurs clubs du pays, c'est quelque chose de très beau à vivre. »

Il a conclu : « Notre relation dure depuis de nombreuses années, et nous avons partagé de grands moments ensemble. C'est quelque chose de naturel, mais maintenant il y a la compétition, et quand on s'affronte, on sait ce qui se passe. »