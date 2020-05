Arteta : "Je ne devrais pas avoir à convaincre un joueur de rejoindre Arsenal"

L'entraîneur des Gunners voit comme un problème si une recrue potentielle n'a pas déjà une forte envie de venir chez les Gunners.

L'entraîneur d' , Mikel Arteta, a déclaré qu'il ne souhaitait recruter que des joueurs qui doivent être convaincus de jouer pour les Gunners. L'équipe du Nord de Londres a été liée à plusieurs joueurs sur le marché des transferts, bien que la pandémie de coronavirus soit susceptible de limiter le montant qu'ils pourront dépenser. L'attaquant du Celtic Odsonne Edouard est l'un des joueurs pressentis pour rejoindre Arsenal, tout comme Ryan Fraser et Willian, qui seront libres à la fin de la saison 2019-20.

Mikel Arteta a déclaré qu'il ne devrait pas avoir à faire beaucoup de persuasion pour une éventuelle recrue, confessant qu'il ne doit pas être le motif de la venue d'un joueur. "Au moment où nous mentionnons Arsenal, Ian, vous savez ce que cela signifie dans le monde", a déclaré Arteta à la légende des Gunners, Ian Wright, dans une interview sur le compte Twitter d'Adidas UK. "Tout le monde veut venir ici et nous avons une idée très claire de ce que nous sommes".

"Je veux entendre dès le début qu'il veut jouer pour ce club"

"Je n'ai pas besoin d'être très convaincant et si je dois l'être, ce n'est pas un bon point de départ pour moi. Si je dois convaincre un joueur de rester ou de nous rejoindre. Pour Arsenal ? Cela me freine un peu. Ce doit être "que devons-nous faire? Je veux jouer pour ce club et représenter exactement les valeurs du style de jeu que je veux". C'est le genre d'émotion que je veux entendre au début. C'est la même chose avec les joueurs qui sont ici. Une fois que vous avez terminé, quels sont vos sentiments envers le club ? C'est ce qui m'intéresse vraiment", a ajouté l'Espagnol.

Un discours clair de la part de l'entraîneur des Gunners. Il ne veut pas d'un joueur uniquement motivé par son aura personnelle, et ne gardera pas un joueur n'aimant plus jouer chez les Gunners. Mikel Arteta a repris Arsenal en décembre après que le club ait connu un début de crise sous l'ancien entraîneur Unai Emery. Mikel Arteta a laissé entendre que les choses étaient devenues obsolètes sous Emery, disant qu'il devait changer l'énergie au club quand il a pris le relais.

"J'ai senti que l'énergie au terrain d'entraînement et au stade n'était pas appropriée pour ce magnifique club", a déclaré Arteta. "J'ai eu la chance de jouer ici, donc tout le monde doit d'abord se sentir bien. Il y avait beaucoup de déconnexion et je voulais réunir tout le monde Tout d'abord, pour que tout le monde comprenne à quel point nous avons de la chance d'être ici, puis prendre une direction très claire de l'endroit où nous voulons être".