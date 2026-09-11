Arteta : je dois jouer le rôle du mauvais flic à Arsenal

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a exprimé sa grande surprise face aux critiques visant la manière dont ont été gérés les départs des attaquants Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli de l'effectif au cours de cet été.

Jesus avait affirmé : « Personne ne m'a rien dit » à propos des raisons pour lesquelles on lui a demandé de s'entraîner à l'écart de l'équipe première avant de finaliser son transfert pour 15 millions d'euros au Barça.

Ian Wright, ancien attaquant d'Arsenal, a lui aussi remis en question la manière dont Martinelli a été traité après son exclusion du groupe d'Arteta pour les matches du début de saison, avant de finaliser son transfert pour 60 millions de livres sterling à Al-Hilal.

Interrogé sur les réactions aux départs du duo, Arteta a déclaré en conférence de presse : « Très surpris, en vérité, d'autant plus que j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec Jesus dans le vestiaire. Je ne sais pas quels mots ont été rapportés, mais cela relève de moi. Les mots que nous avons échangés tournaient autour de la gratitude. Je ne sais pas, tout va bien, et parfois je comprends que lorsqu'on doit annoncer de mauvaises nouvelles ou des nouvelles auxquelles les gens ne s'attendent pas, il puisse y avoir des réactions de ce genre. »

Arteta a évoqué Leandro Trossard, qui a lui aussi quitté le club cet été dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 18 millions d'euros à Besiktas, mais qui est revenu à l'Emirates Stadium pour assister à la victoire 2-1 face à Chelsea dimanche dernier.

Arteta a poursuivi : « Quelqu'un doit jouer le rôle du mauvais flic. Si je dois être cette personne, je le serai et je le comprends. Ce qui compte en général, c'est ce qui se passe trois ou six mois plus tard, quand Trossard revient et se retrouve avec nous dans le vestiaire, avec l'ambiance et la relation qui nous unit. Les choses sont allées loin avec d'autres joueurs jusqu'à leur départ, mais à un moment donné la relation était très bonne, et j'espère qu'il en sera de même avec eux deux. »

Arsenal dispute un nouveau match en tentant de préserver son début parfait cette saison samedi soir, lorsqu'il se déplacera chez Sunderland.

Arteta a assuré que Ben White va « bien » après l'avoir vu boiter à la fin du match qui a vu la victoire face à Naples en Ligue des champions mercredi, tandis que Cristhian Mosquera fait l'objet d'une évaluation médicale en vue de surmonter un problème musculaire dont il souffre.



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