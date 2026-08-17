Arsenal fait face à un défi inhabituel à l'aube de la Premier League pour la saison 2026-2027, après l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle interdisant aux joueurs d'utiliser des serviettes pour sécher le ballon avant d'exécuter des touches. Cette décision a suscité le mécontentement de Mikel Arteta, l'entraîneur du club londonien, qui s'appuie sur les longues touches comme une arme tactique influente.

Arteta a exprimé son opposition à cette décision lors d'une conférence de presse avant le duel entre Arsenal et Manchester City en Community Shield, estimant que l'interdiction des serviettes représente une chose « importante et gênante », avant de traiter la décision avec ironie, suggérant que ses joueurs entrent sur le terrain coiffés de casquettes afin de trouver un moyen de sécher leurs mains et le ballon.

L'agacement de l'entraîneur espagnol paraît compréhensible au regard de la manière dont Arsenal s'est appuyé sur les touches la saison dernière, en faisant appel à plusieurs joueurs capables d'envoyer des ballons loin, au premier rang desquels Ben White, Declan Rice et Riccardo Calafiori, dans le but de placer le ballon dans des zones dangereuses et d'exploiter l'aisance de leurs coéquipiers dans le jeu aérien.

Arteta a déclaré : « Ne pas pouvoir utiliser les serviettes est déjà une chose importante et gênante », ajoutant : « Voyons ce que nous ferons et comment nous gérerons ces nouveautés. Peut-être jouerons-nous coiffés de casquettes. »

Cette mesure intervient alors que l'utilisation des serviettes était auparavant soumise à un accord préalable entre les deux équipes avant les matchs, avant que la Premier League ne s'oriente vers une interdiction totale de leur usage, mettant ainsi fin à une controverse qui portait sur leur influence dans l'exécution des touches.

La nouvelle règle rappelle un incident survenu la saison dernière lors du duel entre Arsenal et Newcastle United, lorsque Calafiori a tenté de sécher le ballon en utilisant une serviette qui se trouvait à proximité du but de Newcastle, mais l'arbitre Jarred Gillett est intervenu rapidement et a écarté la serviette, les deux équipes ne s'étant pas mises d'accord sur son utilisation avant le match.

La controverse autour des serviettes n'était pas nouvelle en Premier League, puisque Sean Dyche, l'entraîneur de Nottingham Forest, avait déjà critiqué leur utilisation, estimant qu'elles offraient à certaines équipes un avantage injuste lors de l'exécution des touches.