Arsenal met tout en œuvre pour recruter Vinicius Junior, la star du Real Madrid, lors du mercato estival en cours.

Certains rapports en provenance d'Angleterre font état de premiers contacts entre les deux clubs, même si aucun d'entre eux ne l'a confirmé.

Le prochain chapitre de cette saga estivale sera dévoilé dans quelques heures, avec l'arrivée de Vinicius à Madrid. L'attaquant a fait savoir à plus d'une reprise son souhait de rester au Real Madrid, mais les choses pourraient changer.

Le journal « AS » a appris que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, avait pris les choses en main en prenant contact avec le joueur brésilien. Il lui a expliqué à quel point il était important pour un club de la dimension d'Arsenal, et lui a également montré que le club, comme il l'a fait lors des deux dernières saisons, ambitionne de tout gagner et cherche, avec la présence de l'un des cadres du Real Madrid, à se hisser au rang des équipes de pointe en Europe.

L'idée d'Arteta et ce qu'elle implique est parvenue jusqu'à Vinicius, qui sait déjà que le projet d'Arsenal pour la saison 2026-2027 s'appuiera largement sur lui, ce qui semble moins évident au Real Madrid.

Reste maintenant à voir ce que le joueur présentera à la direction du Real Madrid à son arrivée dans la capitale espagnole, attendue dans les prochaines heures.

Qu'il y ait ou non un accord entre Arsenal et Vinicius, ce que les agents du joueur ont démenti, l'approche et le message transmis par le staff technique de Mikel Arteta montrent que l'intérêt des champions de Premier League est réel et qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur parmi les nombreuses rumeurs de l'été.

Il convient de noter qu'il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur brésilien, ce qui réduit habituellement la valeur de tout transfert. Cependant, les derniers mercatos ont montré que cela ne signifie pas pour autant céder le joueur à vil prix. En réalité, le Real Madrid a recruté Hazard dans ces mêmes conditions pour 100 millions d'euros, et lors du mercato actuel, le club étudie le recrutement de Rodri, à qui il ne reste également qu'une année de contrat, pour une somme importante.