Arsenal a franchi une étape importante dans sa quête pour recruter la star brésilienne Bruno Guimarães, capitaine de Newcastle United, durant l'actuelle période de transferts estivale, dans une opération qui pourrait figurer parmi les plus marquantes de la Premier League cet été, après que les négociations sont passées à un stade direct entre les deux clubs, sur fond de signaux de plus en plus nombreux annonçant un règlement imminent de l'avenir du milieu de terrain.

Arsenal mène des discussions directes avec Newcastle United afin de parvenir à un accord actant le transfert du capitaine de l'équipe, Bruno Guimarães, vers l'Emirates Stadium.

Selon les informations rapportées, les deux clubs sont entrés dans des discussions officielles au sujet de la transaction, après que les contacts précédents s'étaient déroulés par l'intermédiaire d'intermédiaires, un pas qui reflète le sérieux des négociations et la volonté des deux parties de parvenir à une formule définitive.

Les informations rapportées indiquent que Bruno Guimarães, âgé de 28 ans, souhaite porter le maillot d'Arsenal et rejoindre le champion de Premier League.

Bien qu'aucun accord définitif n'ait été trouvé pour l'heure, toutes les parties concernées estiment que les négociations avancent dans la bonne direction, avec un certain optimisme quant à la possibilité de conclure l'opération au cours de la prochaine période.

Arsenal se prépare à formuler une nouvelle offre

La chaîne « BBC Sport » avait révélé précédemment qu'Arsenal devrait revoir à la hausse le montant de son offre afin de convaincre Newcastle de se séparer de sa star brésilienne, après que la première offre, formulée par l'intermédiaire d'intermédiaires le mois dernier, avait atteint 70 millions de livres sterling.

Plus tard, une source au sein de Newcastle a confirmé que le club avait rejeté l'offre présentée par Arsenal, ce dernier se préparant toutefois à revenir avec une proposition financière améliorée dans l'espoir de parvenir à un accord.

Alors que les négociations se poursuivent, Bruno Guimarães s'est envolé pour l'Espagne afin de rejoindre le stage de préparation de Newcastle dans la ville de « La Manga », conformément au programme fixé au préalable, à l'issue de la période de repos dont il avait bénéficié après sa participation à la Coupe du monde.

L'international brésilien est l'une des principales cibles d'Arsenal durant l'actuel marché des transferts, alors que le club cherche à renforcer ses rangs avec des noms de premier plan après son sacre en Premier League la saison dernière.

Arteta laisse entendre que de nouvelles recrues arrivent

L'Espagnol Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a refusé de s'exprimer directement sur l'intérêt de son club pour recruter Guimarães, mais il a confirmé que la direction du club travaillait avec ardeur durant le marché des transferts.

Arteta a déclaré : « Nous sommes très actifs et nous avons de grandes ambitions concernant nos plans futurs. Nous avons besoin de renforcer la concurrence au sein de l'équipe, et nous devons nous assurer d'identifier les éléments et les qualités que nous avons besoin d'ajouter afin de continuer à progresser. »

Newcastle United a terminé la saison dernière à la douzième place au classement de la Premier League, tandis que Bruno Guimarães a continué d'afficher un niveau remarquable, après avoir inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues, confirmant ainsi son statut de l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League.