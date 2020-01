Arteta critique l'arbitrage : "De combien d'outils a-t-on besoin ?"

Arsenal a fait match nul contre Sheffield ce samedi, et selon son entraineur le résultat aurait été plus favorable sans les erreurs d'arbitrage.

Mikel Arteta a critiqué la VAR après le match nul 1-1 d' contre Sheffield United. Le manager des Gunners s'est demandé "de combien d'outils avons-nous besoin" après avoir vu son équipe se faire refuser un pénalty évident à un moment clé de la partie.

Il a dû y avoir beaucoup frustration pour les Londoniens ce samedi alors qu'ils étaient obligés de partager le butin avec les Blades à l'Emirates Stadium. Gabriel Martinelli a marqué pour les locaux juste avant la mi-temps, mais John Fleck a rétabli la parité à sept minutes de la fin. Arteta pense que sa formation aurait dû se détacher à la marque avant cette fin de rencontre défaovrable. Au début de la seconde période, Nicolas Pépé après avoir été déséquilibré Jack O’Connell dans la surface.

L'arbitre Mike Dean a fait signe de jouer et n'a pas jugé utile de consulter la VAR. Arteta a protesté contre cette décision, et as'est souvenu aussi que face à , fin décembre, son équipe a aussi été pénalisée de la même manière. Interrogé par beIN Sports qui lui a demandé si son équipe aurait dû bénéficier d'un penalty après la pause, Arteta a déclaré: "Je pense que c'est très clair. C'était la même chose qu'avec Chelsea, c'était évident. Je ne sais pas de combien d’outils avons-nous besoin?"

Le coach espagnol a ensuite affirmé qu'il n'avait rien à reprocher ses troupes malgré les deux points abandonnés. "Beaucoup de choses se produisent et le challenge devient de plus en plus grand parce que nous recevons beaucoup de mauvaises surprises chaque jour avec des blessures et des suspensions. Mais nous sommes prêts à tout ce que nous avons, nous ferons de notre mieux chaque fois que nous arriverons sur ce terrain et nous l'avons fait aujourd'hui", a-t-il lâché.