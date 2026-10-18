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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Arteta façonne une arme redoutable : Arsenal surpasse les grands d'Europe

N. Madueke
M. Arteta
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
RB Leipzig vs Bayern Munich
RB Leipzig
Bayern Munich
Bundesliga
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Juventus FC
Lazio Rome
Serie A
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L'art de gagner avec le minimum

Arsenal a évité le piège tendu par son hôte Nottingham Forest, en arrachant une victoire difficile et tardive sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au City Ground, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Après que le club londonien a été incapable de trouver la faille pendant la majeure partie du match, Noni Madueke a réussi à percer le mur défensif de Nottingham Forest à la 80e minute : servi par Declan Rice, il s'est infiltré côté gauche avant de déclencher une magnifique frappe surpuissante qui est allée se loger au fond des filets, offrant à son équipe trois points précieux.

Le réseau de statistiques "Squawka" a révélé un chiffre marquant concernant Arsenal, précisant que le club a signé 18 victoires avec un seul but d'écart au cours des deux dernières saisons, soit le plus grand nombre de succès de ce type parmi tous les clubs évoluant dans les cinq grands championnats européens.

De son côté, le réseau de statistiques "Opta" a indiqué qu'Arsenal avait décroché le plus grand nombre de victoires sur le score de 1-0 en Premier League depuis l'arrivée de Mikel Arteta à la tête de l'équipe en décembre 2019, à égalité avec Everton, avec 32 succès chacun.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation


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