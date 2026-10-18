Arsenal a évité le piège tendu par son hôte Nottingham Forest, en arrachant une victoire difficile et tardive sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche au City Ground, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Après que le club londonien a été incapable de trouver la faille pendant la majeure partie du match, Noni Madueke a réussi à percer le mur défensif de Nottingham Forest à la 80e minute : servi par Declan Rice, il s'est infiltré côté gauche avant de déclencher une magnifique frappe surpuissante qui est allée se loger au fond des filets, offrant à son équipe trois points précieux.

Le réseau de statistiques "Squawka" a révélé un chiffre marquant concernant Arsenal, précisant que le club a signé 18 victoires avec un seul but d'écart au cours des deux dernières saisons, soit le plus grand nombre de succès de ce type parmi tous les clubs évoluant dans les cinq grands championnats européens.

De son côté, le réseau de statistiques "Opta" a indiqué qu'Arsenal avait décroché le plus grand nombre de victoires sur le score de 1-0 en Premier League depuis l'arrivée de Mikel Arteta à la tête de l'équipe en décembre 2019, à égalité avec Everton, avec 32 succès chacun.







