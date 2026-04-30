Arteta est en colère et pointe du doigt un joueur en particulier : « C'est inacceptable à ce niveau ! »

Mercredi soir, à l’issue du match de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Arsenal (1-1), l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta a exprimé son vif mécontentement à l’égard de l’arbitre Danny Makkelie.

Jeudi soir, Makkelie a dirigé la demi-finale de la Ligue des champions. Juste avant la mi-temps, il a accordé un penalty à Arsenal suite à une faute sur Viktor Gyökeres.

En seconde période, l’arbitre a également accordé un penalty à l’autre équipe : Marcos Llorente avait frappé le ballon vers le bras tendu de Ben White. Makkelie n’avait pas clairement vu l’action, mais la VAR l’a appelé à consulter l’écran, et la sentence a été confirmée.

En toute fin de match, Makkelie accorde un troisième penalty à Arsenal : David Hancko touche légèrement la jambe d’Eberechi Eze, et l’arbitre désigne à nouveau le point de penalty.

Mais le VAR a estimé qu’il n’y avait pas matière à penalty et a fait changer la décision après visionnage. Au coup de sifflet final, Arteta a fait part de sa colère, surtout après ce dernier épisode.

« J’essaie de comprendre. Personne dans le vestiaire ne comprend. Il y a clairement un contact. C’est tout simplement contraire aux règles. Même après avoir visionné les images treize fois. Je suis vraiment furieux. C’est inacceptable à ce niveau ! », a-t-il tempêté auprès de TNT Sports.