Arteta : "Des gens de l'intérieur ont essayé de faire du mal à Arsenal"

Le boss des Gunners est persuadé que certaines personnes à l'intérieur du club ont essayé de nuire à l'équipe quand les résultats n'étaient pas bons.

Mikel Arteta dit que le positif qu'il retiendra de la saison d'Arsenal est la façon dont ils se sont serrés les coudes alors que des gens à l'intérieur et à l'extérieur du club essayaient de leur faire du mal.

Arsenal aborde le dernier match de la saison dimanche contre Brighton en neuvième position en Premier League, mais seuls Manchester City et Manchester United ont accumulé plus de points qu'eux depuis Noël.

Il s'agit d'un retournement de situation impressionnant depuis les jours sombres de novembre et début décembre, lorsqu'ils ont connu une série de sept défaites en dix matches de championnat et se sont retrouvés à seulement quatre points de la zone de relégation après avoir été battus 2-1 à Everton le 19 décembre.

Arteta dit qu'il y a eu "beaucoup de choses" qui ont contribué à cette perte de forme coûteuse et pense qu'il y avait même des personnes au sein du club qui essayaient de "faire du mal" aux Gunners.

Interrogé sur les points positifs qu'il pouvait tirer de ce qui a été une saison difficile, Arteta a répondu : "La meilleure chose a été de garder une équipe, un staff, des employés et tout le monde ensemble.

"Dans ces circonstances, quand vous ne gagnez pas et quand il y a tant de gens, certains à l'intérieur et d'autres à l'extérieur, qui essaient de faire du mal. Les garder ensemble, les bloquer et être si fort, je pense que c'est un exploit, car normalement, quand cela arrive, ça craque et tout tombe et ce n'est pas le cas."

Lorsqu'on lui a demandé si les personnes qui essayaient de faire du mal de l'intérieur étaient toujours au club, Arteta a ajouté : "Non."

Arsenal a apporté des changements majeurs à l'équipe dès l'ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, en transférant plusieurs joueurs qui n'étaient pas en lumière sous Arteta.

Le club a trouvé un accord avec Mesut Ozil pour résilier son contrat de manière anticipée, ce qui lui a permis de faire partir le meneur de jeu allemand six mois après qu'il ait été écarté de l'effectif en Premier League.

Shkodran Mustafi a également été licencié, tout comme Sokratis, tandis que Sead Kolasinac a été envoyé en prêt à Schalke et que William Saliba a rejoint Nice pour le reste de la saison.

Pour résumer sa première saison complète à la tête d'Arsenal, Arteta a déclaré : "Extraordinairement difficile. Mais incroyablement stimulante. Je suis extrêmement fier de travailler avec les personnes qui sont à mes côtés.

"Ce club est encore plus grand que je ne le pensais et encore meilleur que je ne le pensais et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour donner au club le plus de succès, de joie et un sentiment de pertinence et de fierté de ce que nous essayons de faire. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas fait cela."