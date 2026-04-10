Arteta dément les rumeurs concernant la prolongation de son contrat avec Arsenal

L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a confirmé qu'il était sur le point de signer un nouveau contrat avec les Gunners.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur espagnol aurait, selon plusieurs médias, trouvé un accord avec les dirigeants londoniens pour prolonger son aventure à la tête des Gunners.

Interrogé sur son avenir par ESPN, l’Espagnol a coupé court aux spéculations : « Il n’y a rien de nouveau à ce sujet, nous n’avons pas le temps d’en parler pour l’instant… Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous devons accomplir d’ici la fin de la saison. »

Il a ajouté : « Je suis pleinement investi, très heureux et en pleine forme. Ma famille se porte bien et j’ai encore de grandes ambitions avec ce club. Nous sommes actuellement en bonne position. »

L’entraîneur espagnol a poursuivi : « Ce métier se vit au présent, dans le travail quotidien. Il faut donner le meilleur de soi-même et se sentir capable de guider et d’inspirer le groupe pour accomplir de grandes choses pour le club. C’est ce que je ressens, et j’espère continuer à le ressentir jusqu’à la fin de la semaine afin d’obtenir un excellent résultat en fin de saison. »

Les Gunners peuvent d’ailleurs consolider leur place de leader en Premier League et porter leur avance à douze points sur Manchester City en cas de victoire samedi prochain contre Bournemouth.

Sur la scène européenne, le club londonien est à deux doigts de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, après avoir décroché une précieuse victoire 1-0 dans les dernières minutes du match aller des quarts de finale contre le Sporting Lisbonne.



