L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a critiqué la performance de son équipe après la défaite 2-1 contre Bournemouth lors de la 32e journée de Premier League.

Cette contre-performance offre à Manchester City une occasion en or de revenir dans la course au titre.

Les hommes de Pep Guardiola comptent neuf points de retard, mais City a deux matchs en moins et les deux équipes s’affronteront à l’Etihad Stadium lors de la 33^e journée.

Après la rencontre, l’Espagnol a confié à « TNT Sports » : « C’est décevant. C’est un coup dur, et tout dépend maintenant de la façon dont nous allons réagir. Ce n’est pas un hasard s’ils n’ont pas perdu depuis 11 matchs : ils font beaucoup de choses bien. »

Il a ajouté : « Nous étions complètement à côté de la plaque. Leur première occasion dans la surface de réparation était un ballon dévié, et à cause d’un mauvais placement défensif, cela s’est soldé par un but. C’est quelque chose dont nous devons nous remettre. »

« En seconde période, on s’attendait à un tout autre match, mais nous avons fait beaucoup de choses étranges aujourd’hui. »

Il a conclu : « Nous étions très réguliers dans nos performances, mais ce genre de choses peut arriver : c’est le football. »

Interrogé sur la souffrance de ses joueurs, l’Espagnol a répondu : « Beaucoup… Ça doit faire mal. Ils doivent l’accepter avec courage. Soit on se relève et on se bat, soit on est hors course. »

L’entraîneur espagnol a conclu : « C’est une semaine importante, l’enjeu est de taille, mais nous restons bien placés dans les deux compétitions.



»