Arteta : "Ce match me donnera des cauchemars"

Malgré la bonne réaction livrée par son équipe, Mikel Arteta a admis que le match contre West Ham lui procure plein de regrets.

Mikel Arteta a admis que les performances d'Arsenal lui donneraient "quelques cauchemars" après avoir sauvé un point in-extremis contre West Ham dimanche.

Alexandre Lacazette a réussi à marquer 82e minute pour fructifier le come-back remarquable des Gunners de 0-3 à 3-3 contre les Hammers au London Stadium. Une belle réaction et qui a effacé en partie la très décevante première période du match.

Le résultat maintient les espoirs d'Arsenal pour une place en Europe la saison prochaine même si beaucoup d'équipes restent devant au classement. Arteta s'est réjoui de ce sursaut, mais il a reconnu que son équipe a le don pour se compliquer la tâche.

"[C'est] difficile à expliquer", a déclaré l'Espagnol à Match of the Day après le coup de sifflet final. "Nous savions le match auquel nous allions faire face contre West Ham, ils peuvent créer des problèmes pour n'importe quelle équipe. Le premier but est quelque chose qu'ils ont bien construit - le deuxième et le troisième but, avec en plus la réussite à la fin, sont inacceptables. Nous n'avons pas regardé les courses. C'est le niveau que nous pouvons montrer, l'autre est de haut niveau et probablement le meilleur que nous jouons toute la saison - nous aurions pu marquer six ou sept buts et gagner le match, mais nous ne pouvons pas avoir deux visages."

"Nous nous sommes tenus au plan que nous avions parce que nous nous éloignions de cela, nous avons commencé à jouer beaucoup mieux et j'ai confiance dans les garçons, ils ne vont pas donner le match. Nous étions convaincus que nous pouvions faire quelque chose. Ce match va me donner quelques cauchemars car il est vraiment difficile d'oublier certaines des choses que nous avons faites pour nous mettre dans de sales draps", a-t-il poursuivi.