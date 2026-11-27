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Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a fait le point sur l'état de plusieurs de ses joueurs avant le choc attendu face à Manchester City, dimanche à l'Emirates Stadium. Il a confirmé le retour à l'entraînement du gardien David Raya et le retour imminent à la compétition du défenseur français William Saliba, remis de sa blessure.

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Raya avait manqué le match de Ligue des champions disputé par Arsenal en milieu de semaine, soldé par un nul 1-1 face au Borussia Dortmund, en raison d'une blessure à l'épaule. Arteta a toutefois confirmé son retour à l'entraînement, soulignant que le club traite tous ses joueurs de la même manière et veille à les préparer pour qu'ils soient dans la meilleure forme possible.

Évoquant l'importance de voir Raya retrouver sa condition physique, le technicien espagnol a déclaré, selon des propos rapportés par le site Sky Sports : « C'est ce que nous faisons avec chaque joueur, nous les traitons tous de la même manière. Tous les joueurs ont la même mentalité et nous voulons qu'ils soient dans la meilleure forme possible ».

Interrogé sur la possibilité de s'appuyer sur Kepa Arrizabalaga à sa place, Arteta a salué l'expérience du gardien espagnol : « L'expérience de Kepa est impressionnante, que ce soit à travers les équipes avec lesquelles il a joué, les clubs qu'il a rejoints ou les titres qu'il a remportés ».

Arteta a également évoqué la date du retour à la compétition du défenseur français William Saliba, remis de sa blessure : « Il n'a pas joué au football depuis longtemps et il peut jouer un certain nombre de minutes. Il s'entraîne bien, il aura du temps de jeu lors des prochains matchs et il confirmera ce qu'il a déjà montré, à savoir qu'il est un joueur exceptionnel ».

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Quant au temps de jeu dont pourrait bénéficier Saliba, l'entraîneur d'Arsenal a précisé : « Avec davantage d'entraînements, son temps de jeu devrait augmenter, mais cela dépendra de la nature du match et de l'intensité de l'effort qu'il devra fournir. Il comprend bien la situation, mais il est évidemment très impatient de rejouer ».

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Arteta a aussi été interrogé sur l'impact des problèmes que rencontre Manchester City en dehors du terrain sur les résultats de l'équipe sur la pelouse : « C'est une question qu'il faut leur poser. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je les regarde jouer, je constate que dans beaucoup de matchs, ils en font plus que leurs adversaires pour mériter la victoire, mais c'est le football ».

Sur la possibilité pour Arsenal de porter son avance sur Manchester City à neuf points en cas de victoire lors de ce choc, Arteta a insisté sur l'importance des matchs disputés à domicile face aux concurrents directs : « Quand nous jouons à domicile contre les grandes équipes, ces rencontres deviennent décisives dans la course au titre, et nous savons à quel point ces matchs sont importants. Mais nous ne sommes qu'en novembre et il nous reste encore beaucoup de matchs ».

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L'entraîneur d'Arsenal a salué Enzo Maresca, le manager de Manchester City, affirmant son estime personnelle pour lui et son admiration pour sa personnalité et sa façon d'aborder le football : « Je connais Enzo personnellement, c'est quelqu'un de formidable. Il vit et respire football, il a de grandes capacités d'analyse, il a été un joueur remarquable et il a déjà entamé une superbe carrière d'entraîneur. Tout ce qui le concerne est extrêmement positif ».

Concernant la différence entre défendre le titre de Premier League et chercher à le remporter pour la première fois, Arteta a assuré que l'envie d'être à nouveau sacré procure une motivation supplémentaire à son équipe : « Oui, il y a une envie plus forte de rééditer cet exploit et de revivre ces moments ensemble. Tout le monde fournit un effort exceptionnel chaque semaine, que ce soit dans l'analyse des adversaires, dans la création d'une bonne atmosphère au sein du groupe ou dans le travail pour gagner chaque match ».

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Arteta s'est également exprimé sur la nature de la relation entre Arsenal et Manchester City, et sur la question de savoir si les deux équipes s'apprécient : « Je ne sais pas. On admire l'adversaire, le niveau qu'il affiche et sa manière de travailler, et on en tire forcément des leçons. Cela vous pousse à atteindre un autre niveau, celui que Manchester City a apporté à ce championnat, car ce qu'il a accompli est sans précédent ».

Face à l'enchaînement des matchs et à un calendrier chargé, Arteta a expliqué comment il tente de préserver une atmosphère positive au sein du groupe et de permettre aux joueurs de prendre du plaisir à l'entraînement : « Le vrai plaisir, c'est d'être sur le terrain et de s'entraîner. Si ce n'est pas agréable pour nous, alors nous avons un problème. Nous pouvons y trouver des moments d'énergie et de créativité, et faire en sorte que chaque jour ne soit pas une copie de la veille. Les joueurs aiment jouer et s'entraîner ».