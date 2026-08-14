Arteta avant le choc face à City : Guardiola est le meilleur de l'histoire et nous sommes prêts pour un premier titre

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est exprimé sur la rencontre attendue qui opposera son équipe à Manchester City dimanche prochain, dans le cadre du Community Shield.

Arsenal participe à cette rencontre cette année après avoir été sacré champion de Premier League la saison dernière, tandis que Manchester City est présent grâce à sa victoire en FA Cup.

Arsenal a déjà pris part au Community Shield à 24 reprises et a été sacré 17 fois, tandis que City y a participé 16 fois et ne s'est imposé que 7 fois.

Arteta a entamé la conférence de presse consacrée à cette rencontre, qu'il a tenue ce vendredi, en évoquant la disponibilité de Bukayo Saka, Declan Rice et Martin Zubimendi pour prendre part au match, selon les propos rapportés par le site officiel du club : « Ils sont disponibles. Ils s'entraîneront avec nous aujourd'hui et demain, et s'ils sont dans l'état que nous attendons, ils participeront au match. »

Au sujet de l'évolution des blessures de Jurrien Timber et William Saliba : « Jurrien progresse très bien, il est présent sur le terrain et nous intensifions certains entraînements et l'effort physique. Il est sur une bonne voie de rétablissement, mais son retour est encore à quelques semaines. Nous devons attendre et évaluer, il doit s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine environ, nous l'espérons, puis nous verrons comment il évolue. C'était une blessure de longue durée, et chaque pas que nous franchissons doit être le bon. Quant à William, comme nous le savons tous, sa blessure fait partie des blessures de longue durée. »

Il a abordé la disputation du Community Shield et les ambitions de l'équipe pour la saison : « C'est un trophée que nous avons obtenu le droit de disputer parce que nous avons été sacrés l'année dernière en Premier League. On peut voir à quel point les joueurs ont faim et envie, et c'est un indicateur très positif. »

Il a ajouté : « J'ai aimé la manière dont les joueurs sont revenus, la plupart sont revenus plus tôt que prévu et avec une grande condition physique. Nous avons effectué tous les examens et ils ont tous l'air en excellente forme. Dès l'instant où ils ont commencé à se regarder les uns les autres, je leur ai dit : regardez l'effectif que nous avons et ce que nous sommes en train de construire. Il y a énormément d'enthousiasme. »

Il a poursuivi : « La meilleure version d'Arsenal doit apparaître dimanche, c'est notre intention : offrir la meilleure prestation et la meilleure façon d'ouvrir la saison en soulevant un premier trophée. C'est ainsi que nous avons préparé la saison, être à notre plus haut niveau dès le premier jour. »

En ce qui concerne le départ de certains joueurs des rangs d'Arsenal : « Pour l'instant, avec l'effectif que nous avons, je suis satisfait. Mais nous devons accepter qu'il y a certains joueurs qui doivent partir. »

Quant à l'importance de la saison actuelle pour Martin Ødegaard et Saka : « Chez lui et Bukayo, je vois quelque chose de différent. Ils ont rencontré quelques problèmes l'année dernière et n'ont pas pu offrir la régularité et les niveaux qu'ils apportent habituellement à l'équipe. L'équipe en profitera de nouveau, et je peux voir une envie intense dans leurs yeux. »

Il a également parlé de sa surprise face aux prix actuels du marché des transferts : « Oui, j'ai été surpris. Je n'aurais pas parié là-dessus, pour être honnête. Mais c'est le marché, les clubs sont heureux d'investir et considèrent que les évaluations sont telles, et c'est équitable. Ils l'ont fait, et c'est le prix juste parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer, quelqu'un qui est heureux de vendre, et le joueur qui est heureux de partir. »

Il a évoqué Pep Guardiola, l'ancien entraîneur de Manchester City, et son successeur actuel Enzo Maresca : « Je resterai en deçà quels que soient les éloges que je ferai sur ce qu'il (Guardiola) a accompli. D'abord pour la Premier League et pour ce pays, il a ouvert une nouvelle voie pour comprendre le jeu, il a élevé le niveau du jeu à des degrés différents et a établi des standards que nous n'avions jamais vus auparavant. »

Il a continué : « Il est exceptionnel et unique en son genre, le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Je pense qu'il manquera en Premier League, je ne sais pas si les entraîneurs le regretteront beaucoup, mais je pense que c'est un mot de reconnaissance personnel de ma part pour la période que j'ai passée avec lui. Il a amené tous les entraîneurs et toutes les équipes à travailler et à penser d'une manière différente. Ce fut un plaisir de travailler avec lui, et maintenant vient le tour d'Enzo, qui est de la même qualité que lui, parce que je le connais bien. Il apportera quelque chose de différent au club. »

Il a complété : « Enzo possède la personnalité, le caractère et le savoir pour accomplir un travail incroyable là-bas. C'est pour cette raison qu'il a été choisi, ils auraient pu choisir n'importe qui, mais ils ont choisi Enzo pour de bonnes raisons. Il l'a prouvé à tous les niveaux, et je n'ai aucun doute qu'il fera un travail formidable. »

Il a conclu en parlant du mouvement du marché des transferts et des ambitions d'Arsenal : « C'est une période très excitante de la saison. Quand beaucoup de choses se produisent, cela crée de l'enthousiasme. Il y a une occasion de progresser et de comprendre ce que ressent chaque joueur. Nous essayons de donner le maximum de ce que nous avons durant ces 13 ou 14 jours pour rivaliser à chaque poste possible, c'est toujours le cas, il y a une occasion pour les joueurs de bouger dans les deux sens et de voir comment le marché réagit, je ne parlerai pas de noms individuels. L'ambition du club est très grande et nous voulons améliorer et développer l'effectif, et nous avons identifié les secteurs qui peuvent être renforcés. »