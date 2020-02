Arteta : "Arsenal travaille sur le mercato estival"

L'entraîneur des Gunners a indiqué avoir profité de la trêve pour se reposer mais aussi commencer à préparer la saison prochaine.

Dixième de , espère toujours se qualifier pour la via le championnat même si cela s'annonce de plus en plus compliqué. Les Gunners doivent certes s'occuper de bien terminer la saison en cours mais doivent aussi penser à la prochaine, la première où Mikel Arteta pourra dessiner son effectif, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. En conférence de presse, Mikel Arteta a indiqué qu'Arsenal avait profité de cette trêve hivernale pour recharger les batteries et commencer à préparer la saison prochaine en interne, et notamment les secteurs à améliorer la saison prochaine.

"Je voulais prendre quelques jours de repos car les joueurs ont traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Après cela, je voulais réfléchir à ce que nous avons fait ensemble au cours des cinq ou six dernières semaines, où nous nous sommes améliorés et où nous pouvons être positifs, et les choses que nous devons améliorer. Cela s'est très bien passé et nous nous sommes fixé des objectifs. Nous commençons à travailler sur cela et nous espérons pouvoir en connaître les résultats dans les prochaines semaines", a indiqué l'Espagnol.

"Pablo Mari bientôt prêt à jouer"

"Absolument, nous travaillons déjà sur notre mercato estival. Nous devons planifier et nous devons savoir la direction que nous voulons aller et avec cela nous devons garder à l'esprit différents scénarios. Dans cet esprit, Je dois dire au club ce dont nous avons besoin, où nous pensons que nous devons nous améliorer et où nous voulons aller. Nous devons tous viser les mêmes choses et élaborer un plan pour exécuter cela et rendre le processus aussi court que possible", a ajouté Mikel Arteta.

L'entraîneur d'Arsenal a évoqué la situation de Pablo Mari, arrivé en janvier, et le considère légèrement trop juste pour affronter : "Pablo Mari n'a plus participé au moindre match en compétition depuis la fin décembre. Je pense qu'il avait un petit problème, mais il s'est entraîné avec nous la semaine dernière, dans le gymnase et à sur le terrain un peu, mais il avait l'air en bonne forme. Je pense que ce match face à Newcastle arrivera un peu trop tôt pour lui, mais je m'attends à ce qu'il commence à rejoindre l'équipe au cours de la semaine prochaine".

Mikel Arteta a en revanche été moins précis et optimiste pour l'autre recrue hivernale, Cédric : "Il est très déçu car lorsque vous rejoignez un nouveau club, vous voulez tout de suite faire bonne impression. Il avait un problème au genou, il n'est pas encore complètement guéri et il ne s'est pas entraîné avec nous, donc je m'attends à ce qu'il revienne dans les prochaines semaines, mais je ne peux pas vous donner de date".