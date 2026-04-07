Arteta après la victoire européenne : « Un moment magique a fait la différence... et Raya a été exceptionnel »

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est dit extrêmement satisfait de la victoire remportée par son équipe à l'extérieur lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne (1-0), soulignant la difficulté de s'imposer face à une équipe qui n'avait plus perdu chez elle depuis longtemps.

« Je suis très heureux de cette victoire à l'extérieur en quart de finale de la Ligue des champions contre une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis je ne sais combien de temps », a déclaré Arteta à Amazon Prime après le match. « Je crois que la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était également en compétition européenne, ce qui montre bien à quel point la tâche était difficile. »

Au sujet des difficultés offensives rencontrées pendant le match, il a expliqué : « Oui, j’ai ressenti cela car lorsque nous arrivions dans le dernier tiers et que nous nous installions là-bas, il nous manquait la touche finale. Nous aurions dû être plus vifs, plus rapides et plus efficaces pour déjouer leur bloc défensif. Un but nous a été refusé, et nous avons eu deux ou trois occasions où nous étions très proches, mais il nous a manqué la passe décisive. Au final, un moment magique des remplaçants nous a offert la victoire. »

À propos du but décisif, Arteta a commenté : « Une belle action, et c'est exactement l'impact dont on a besoin quand on arrive à ce stade de la saison. Tout le monde doit laisser son empreinte, et c'est ce qu'ont fait les joueurs ce soir, sans aucun doute. »

Arteta a conclu en faisant l'éloge de son gardien David Raya : « Il a repoussé deux ballons décisifs à deux reprises. C'est ça la Ligue des champions ; la compétition se joue toujours dans la surface de réparation, car le niveau y est extrêmement élevé. »

En réponse à la description faite par Kai Havertz de Raya comme étant le meilleur au monde, Arteta a déclaré : « En ce moment, c’est un phénomène, et il réalise des performances exceptionnelles depuis qu’il nous a rejoints. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir parmi nous. »