Arteta annonce que deux stars d'Arsenal ne participeront pas au match contre le Sporting Lisbonne

L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a annoncé que deux de ses stars ne participeraient pas au match contre le Sporting Lisbonne, mardi soir, au stade José Alvalade, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

D'un autre côté, Arteta a reçu un coup de pouce moral important avec le retour de trois de ses joueurs blessés avant ce match européen.

Arsenal a perdu ses deux premiers titres de la saison, après s'être incliné face à Manchester City (2-0) en finale de la Coupe de la Ligue, et avoir été éliminé de la FA Cup par une défaite surprise contre Southampton (2-1).

Arteta cherche à mener les Gunners vers un titre majeur, que ce soit la Premier League pour la première fois depuis 2004, ou la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

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Lors de la conférence de presse précédant le match contre le Sporting Lisbonne, Arteta a confirmé que le trio composé de Gabriel, Declan Rice et Leandro Trossard était prêt pour la rencontre.

Selon le journal britannique « Mirror », il a également signalé l'absence du duo Yurin Timber et Bukayo Saka.

Arteta a déclaré : « Ils n'ont pas encore fait le déplacement et ne sont pas tout à fait prêts, mais nous espérons qu'ils seront prêts pour le match de ce week-end si tout se passe bien. »

Arsenal devra également se passer d’Iberichi Eze et de Mikel Merino, en raison de blessures de longue durée au mollet et au pied respectivement.

À propos du match contre le Sporting Lisbonne, il a expliqué : « Ce que le Sporting a accompli à domicile est formidable, et il faut une équipe vraiment exceptionnelle pour atteindre ce niveau de régularité. »

Interrogé sur la défaite à Saint Mary’s contre Southampton, Arteta a déclaré : « Nous devons considérer les choses dans une perspective plus large et réaliser à quel point ce que nous avons accompli jusqu’à présent est difficile. Ressentons cette douleur et utilisons-la pour nous améliorer. Nous comprenons parfaitement ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit. C’est ça, le football. »

Il a ajouté : « Je pense que lorsque l'on a une opportunité comme celle qui s'offre à nous cette saison, il faut se concentrer sur la pression et sur ce que nous devons accomplir. Il faut être très clair sur ce qui nous a permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. »