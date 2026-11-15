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Selon certaines informations, Arsene Wenger a décidé de ne pas se présenter face à Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, portant un coup dur à ceux qui espéraient un changement à sa tête. L’ancien entraîneur d’Arsenal était largement considéré comme le candidat le mieux placé pour déloger le président sortant avant la date limite de dépôt des candidatures, qui approche à grands pas.

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Wenger renonce

À quatre jours de la clôture des candidatures, la BBC rapporte qu'Arsene Wenger a décidé à la dernière minute de ne pas se présenter. Âgé de 77 ans, il occupe actuellement le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA, auquel il a été nommé par Infantino.

Bien que Wenger ait envisagé de se présenter pour déloger son patron, il a finalement renoncé. Ce refus intervient malgré les fortes pressions exercées par des personnalités de premier plan, dont le président français Emmanuel Macron, qui aurait contacté son compatriote pour tenter, en vain, de le convaincre de se présenter.

Infantino reste inflexible malgré les vives critiques

Alors que la contestation de sa présidence s'amplifie en Europe, Infantino reste catégorique quant à sa position dans le football. Il a récemment affirmé conserver le soutien de la « très, très grande majorité » du football mondial, évoquant un fort appui en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.

Cette position contraste fortement avec celle de plusieurs grandes organisations du football, dont la Football Association, qui estiment qu'Infantino n'est plus apte à exercer ses fonctions. Wenger lui-même avait déjà exprimé sa ferme opposition au président en exercice en condamnant publiquement le projet d'Infantino de vendre la Coupe du monde pour 15 milliards de livres sterling.

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Un coup dur pour l'opposition européenne

Le retrait de Wenger prive l'UEFA de son candidat de prédilection dans sa tentative d'écarter Infantino de ses fonctions. L'instance dirigeante du football européen voyait dans l'ancien entraîneur d'Arsenal sa meilleure chance de faire tomber ce dirigeant controversé et s'apprêtait à soutenir pleinement sa campagne.

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Ce développement renforce la position d'Infantino au pouvoir alors que sa présidence fait l'objet d'un examen très critique.

Une course contre la montre avant la clôture des candidatures

L'UEFA n'a pas encore annoncé d'autre candidat et doit élaborer un nouveau plan avant la clôture des candidatures, dans quatre jours.

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Pour l'heure, seules deux personnes ont confirmé leur intention de se présenter : Kozo Tashima, membre japonais du Conseil de la FIFA, et Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham. Vega devrait toutefois avoir du mal à réunir les soutiens nécessaires pour représenter une opposition sérieuse.