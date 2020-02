Arsène Wenger pas intéressé par la présidence du Stade Rennais

Arsène Wenger a exclu la possibilité de s’installer à la tête du Stade Rennais, en remplacement d’Olivier Létang.

Le s’est séparé il y a environ deux semaines d’Olivier Létang. Les responsables du club breton n’ont toujours pas trouvé de successeur à ce dernier pour occuper le poste de président. Ils avaient pensé à Arsène Wenger mais le coach alsacien vient de s’écarter lui-même de la course.

Wenger s’est exprimé en marge de Laureus Sports Awards. « Concernant Rennes, je ne suis pas candidat car je travaille beaucoup en ce moment pour le développement du jeu à la FIFA et je me concentre là-dessus, a-t-il assuré. Mon futur est devant moi. Je veux simplement partager ce que j'ai appris. Je veux rendre au jeu ce qu'il m'a appris et le faire du mieux possible ».

Le 13 novembre dernier, Arsène Wenger (70 ans) a été officiellement nommé « Chief of Global Football Development » à la Fédération internationale.

Pour rappel, Wenger n’a plus coaché depuis son départ d’ en 2016. Il avait reçu plusieurs propositions pour replonger et s’offrir un nouveau challenge sur le banc, mais il les a toutes déclinées.