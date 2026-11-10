Arsene Wenger envisage de défier Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA

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L’ancien entraîneur d’Arsenal Arsène Wenger devrait décider définitivement cette semaine s’il se présente face à Gianni Infantino à l’élection à la présidence de la FIFA. L’homme de 77 ans fait l’objet de fortes pressions de la part d’acteurs clés, dont l’UEFA, à l’approche de la date limite du 18 novembre.

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L’UEFA pousse Wenger à défier Infantino

Arsene Wenger envisage de se présenter face à Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Selon plusieurs sources, dont Sky Sports et The New York Times, l’ancien entraîneur d’Arsenal devrait prendre sa décision définitive dans les prochains jours, avant la date limite de déclaration des candidatures, fixée au 18 novembre.

Wenger occupe le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis novembre 2019, mais des acteurs influents, emmenés par l’UEFA, poussent l’homme de 77 ans à se présenter comme candidat alternatif.

Les dirigeants de l’instance européenne auraient perdu confiance en Infantino à la suite de récentes controverses autour des propositions commerciales de la FIFA.

Les retombées du projet FFE éloignent Wenger d’Infantino

La direction d’Infantino a fait l’objet d’un examen approfondi après la présentation, puis l’abandon, du projet FIFA Forward Enterprise (FFE), qui visait à céder à des investisseurs privés des participations dans les activités commerciales de la FIFA et dans la Coupe du monde.

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Wenger a publiquement pris ses distances avec le projet le 4 août, en exprimant clairement sa position sur la gouvernance.

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« Je n’ai pas participé à sa conception », a déclaré Wenger. « La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et ne souffre aucune contestation, car je crois fermement en une FIFA indépendante, au service de notre sport avec engagement, transparence et intégrité. »

Règles de campagne et situation contractuelle à la FIFA

Wenger a brillé par son absence lors de la réunion du comité de direction de la FIFA à Rabat, le 5 août, au cours de laquelle les dirigeants ont affiché leur soutien à Infantino. Il a toutefois été récemment photographié aux côtés du président de la FIFA à Bakou.

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Le contrat actuel de Wenger avec la FIFA arrivant à échéance à la fin de l’année, une candidature à la présidence l’empêcherait de poursuivre sa mission dans le développement en 2027, puisqu’il devrait faire campagne sur la base d’un programme distinct.

Pour se présenter officiellement à l’élection prévue en mars de l’année prochaine, Wenger devra obtenir le soutien de cinq associations membres pour sa candidature et satisfaire aux critères d’éligibilité de la FIFA.

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Une décision attendue avant la date limite de déclaration des candidatures

Devenu une légende au cours de ses 22 années à la tête d’Arsenal, durant lesquelles il a remporté trois titres de Premier League et sept Coupes d’Angleterre, Wenger reste l’une des personnalités les plus respectées du football mondial.

Si battre Infantino représenterait un défi de taille, Wenger bénéficierait d’un large soutien en Europe et au sein d’autres confédérations.

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Une annonce officielle est attendue avant le 18 novembre, tandis que les dirigeants du football européen attendent sa réponse.