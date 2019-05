Arsenal - Xhaka : "Nous devons être en Ligue des champions"

Le milieu des Gunners est déterminé à tout faire pour éviter de voir Arsenal manquer la Ligue des champions une troisième saison consécutive.

Le milieu de terrain d' Granit Xhaka a affirmé que le club ne pouvait pas se permettre de rater la pour la troisième saison consécutive. Cinquièmes de , les Gunners devront absolument remporter la finale d'Europa League ce mercredi à Bakou contre (21h) pour participer à la C1 la saison prochaine.

Le club du nord de Londres avait pris l'habitude de participer chaque saison à la plus prestigieuse compétition européenne sous l'ère Arsène Wenger, et l'international suisse est bien conscient qu'une non-qualification cette année pourrait avoir de terribles conséquences.

"Nous devons être en Ligue des champions, a-t-il affirmé. Nous n'y avons pas joué lors des deux dernières saisons et nous devons y être la saison prochaine. Tous les joueurs, les supporters, le club : nous voulons jouer contre les meilleures équipes, et les meilleures équipes sont en Ligue des champions.

"Nous parlons de la saison - ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, ce qui peut arriver si nous gagnons la . Nous avons fait une bonne saison mais nous sommes un peu perdus lors des cinq derniers matches. Si vous êtes en finale de Ligue Europa et que vous pouvez gagner un trophée et aller en Ligue des champions... nous prendrons cela."

L'article continue ci-dessous

Xhaka espère qu'Unai Emery, pour sa première saison avec Arsenal, saura leur transmettre ses bonnes habitudes dans la compétition (triple vainqueur avec Séville de 2014 à 2016). "Nous n'en parlons pas l'un avec l'autre, mais il nous parle de son expérience et de comment il a remporté le trophée à trois reprises. Il serait le premier entraîneur à le gagner quatre fois.

"Ces finales montrent à quel point ce championnat est difficile, le plus difficile du monde, devant l' ." Les quatre finalistes des Coupes d'Europe sont en effet issus de la Premier League, la première fois de l'histoire que 100% des finalistes viennent d'un même pays. "Je n'ai jamais joué en Espagne, mais j'ai joué en et ici et je peux dire de ma propre expérience que le championnat anglais est très fort.

"Je ne parle pas du passé. Je dois parler de la finale, nous ne pouvons rien changer pour la Premier League, c'est terminé. Ce que nous pouvons encore changer c'est gagner l'Europa League et faire notre retour en Ligue des champions.