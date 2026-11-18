Comment regarder Arsenal Women - OL Lyonnes avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal Women reçoit l’OL Lyon à l’Emirates Stadium en Ligue des champions féminine de l’UEFA. Le leader se déplace chez une équipe déterminée à réduire l’écart en tête du classement.

L’équipe de Renee Slegers aborde cette rencontre après deux matches nuls consécutifs. À un résultat de 1-1 à Barcelone en Ligue des champions a succédé un autre nul 1-1 à domicile contre London City Lionesses en WSL. Arsenal occupe ainsi la sixième place de son championnat, à six points de la troisième.

Frida Maanum est en grande forme et a marqué lors de ces deux matches nuls. Son but à l’Estadi Johan Cruyff a permis à Arsenal de prendre l’avantage à la surprise générale avant l’égalisation de Barcelone. Elle a de nouveau ouvert le score contre London City, mais les huit arrêts de Mary Earps ont empêché Arsenal de s’imposer.

Lyon arrive dans la meilleure forme de la compétition. L’équipe de Jonatan Giraldez a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 22 buts et n’en concédant qu’un seul. Sa large victoire 6-0 contre la Juventus en Ligue des champions et son succès 7-1 face à Lens en championnat montrent l’ampleur du défi qui attend Arsenal.

Au classement de la Ligue des champions féminine, Lyon est premier et Arsenal quatrième. Une victoire permettrait à Arsenal de réduire l’écart ; un succès lyonnais renforcerait l’avance de Lyon en tête.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue des champions féminine en direct.

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